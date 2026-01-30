邓炳强谈国安风险：有人去乌克兰做所谓战士 接受军事训练后返港对抗政府

立法会保安事务委员会今早（30日）举行政策简报会，保安局局长邓炳强形容，国家安全及发展是鸟之两翼、车之两轮，强调没有安稳环境，香港很难发展，重申面对国家安全风险不能掉以轻心，指社会上仍存有软对抗、有人用「擦边球」的方式，借此宣扬仇恨。

有人利用市民不稳情绪散播宏福苑火灾假消息

邓炳强举例大埔宏福苑火灾，有人利用市民不稳的情绪散播假消息，包括将会有6千名防暴警镇压灾民；消防和救护无饭食、没有足够的保护装备；关爱队抢物资等，他强调这些都是假消息，目的都是意图煽动仇恨，再次有机会危害香港及国家安全。他又提到曾发现有人去了乌克兰担任所谓战士，目的是希望接受军事训练，日后回港从事对抗政府工作。

去年1月至11月 整体罪案数字约8.2万宗

至于本港的治安形势，邓炳强指去年1月至11月，整体罪案数字有约8.2万宗，较去年同期下跌5.8%、暴力罪案下跌16.2%，而诈骗案在过往数年都录得升幅，但去年下跌2.4%，涉款73.9亿元。

政府计划国安案例拍片在媒体播放

身兼励进教育中心主席的选委界议员范骏华表示，必须推动全民守法、懂法加执法，才可真正达到社会安全，故一直非常支持做好法律宣传，很高兴当局以不同方法做宣传教育，关注当局推出的动画可否与教育局合作，举例如他年轻时常在学校里观看的「成语动画廊」一样。他亦建议近来有不少的国家安全案例，当局可改编成教材，教育年轻人相关的法例及法规。

他更提到不时收到滋扰电话，令到市民连带医院、警局的来电都不接，「因为都系三字头」，关注当局可否在源头下功夫，例如可否与银行或借贷机构沟通，不要再来电问是否借钱，甚至可否立法禁止此类电话。

邓炳强表示，保安局与教育局及律政司一同推动学校教育，所以是在教育局支援下，可以入到小学或幼稚园推广，未来会一直推动相关工作。至于不同国安案例，他指拟计划拍片在媒体上播放，以实例说明情况。针对电话骚扰，他指当局有「防骗视伏器」，可筛选可疑电话，并会与商经局讨论，如何在此方面再做好一些。

陈学锋关注打击私烟工作

民建联陈学锋表示，知道海关做了很多打击私烟的工作，但在屋邨及社交媒体上，仍有很多卖私烟的广告，会否有新措施去打击这种情况。邓炳强表示，当局会针对卖私烟背后的集团，包括充公他们的资金等。

记者：郭咏欣