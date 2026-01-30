Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓炳强谈国安风险：有人去乌克兰做所谓战士 接受军事训练后返港对抗政府

政情
更新时间：11:30 2026-01-30 HKT
发布时间：11:30 2026-01-30 HKT

立法会保安事务委员会今早（30日）举行政策简报会，保安局局长邓炳强形容，国家安全及发展是鸟之两翼、车之两轮，强调没有安稳环境，香港很难发展，重申面对国家安全风险不能掉以轻心，指社会上仍存有软对抗、有人用「擦边球」的方式，借此宣扬仇恨。

有人利用市民不稳情绪散播宏福苑火灾假消息

邓炳强举例大埔宏福苑火灾，有人利用市民不稳的情绪散播假消息，包括将会有6千名防暴警镇压灾民；消防和救护无饭食、没有足够的保护装备；关爱队抢物资等，他强调这些都是假消息，目的都是意图煽动仇恨，再次有机会危害香港及国家安全。他又提到曾发现有人去了乌克兰担任所谓战士，目的是希望接受军事训练，日后回港从事对抗政府工作。

去年1月至11月 整体罪案数字约8.2万宗

至于本港的治安形势，邓炳强指去年1月至11月，整体罪案数字有约8.2万宗，较去年同期下跌5.8%、暴力罪案下跌16.2%，而诈骗案在过往数年都录得升幅，但去年下跌2.4%，涉款73.9亿元。

政府计划国安案例拍片在媒体播放

身兼励进教育中心主席的选委界议员范骏华表示，必须推动全民守法、懂法加执法，才可真正达到社会安全，故一直非常支持做好法律宣传，很高兴当局以不同方法做宣传教育，关注当局推出的动画可否与教育局合作，举例如他年轻时常在学校里观看的「成语动画廊」一样。他亦建议近来有不少的国家安全案例，当局可改编成教材，教育年轻人相关的法例及法规。

他更提到不时收到滋扰电话，令到市民连带医院、警局的来电都不接，「因为都系三字头」，关注当局可否在源头下功夫，例如可否与银行或借贷机构沟通，不要再来电问是否借钱，甚至可否立法禁止此类电话。

邓炳强表示，保安局与教育局及律政司一同推动学校教育，所以是在教育局支援下，可以入到小学或幼稚园推广，未来会一直推动相关工作。至于不同国安案例，他指拟计划拍片在媒体上播放，以实例说明情况。针对电话骚扰，他指当局有「防骗视伏器」，可筛选可疑电话，并会与商经局讨论，如何在此方面再做好一些。

陈学锋关注打击私烟工作

民建联陈学锋表示，知道海关做了很多打击私烟的工作，但在屋邨及社交媒体上，仍有很多卖私烟的广告，会否有新措施去打击这种情况。邓炳强表示，当局会针对卖私烟背后的集团，包括充公他们的资金等。

记者：郭咏欣

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
01:34
巴士安全带︱强制佩戴要求先删除 陈美宝：法律条文有不足 完善后再提交立法会
社会
3小时前
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示自选导航点 港人震惊：坐咗地铁几十年都唔知
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
生活百科
2026-01-29 17:13 HKT
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿 外交部：中方将采取一切必要措施
01:58
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿 外交部：中方将采取一切必要措施
股市
2小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
影视圈
4小时前
「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情
「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情
影视圈
10小时前
「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名
「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名
即时国际
9小时前
安全带规例只适用于1.25后登记巴士？江玉欢冀政府解说 法律界议员：非直接规管乘客
02:47
安全带规例只适用于1.25后登记巴士？江玉欢冀政府解说 法律界议员：非直接规管乘客
社会
8小时前