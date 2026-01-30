巴士安全带｜邓炳强：现阶级警方以劝喻及警告为主 强调处事会法、理、情兼备

实施近一周的强制巴士乘客配戴安全带法例，持续引起不少争议。有立法会议员关注，因应社会目前反应，警方执法时会否有特别安排。保安局局长邓炳强称，知道运输署及其他部门正在做不同的宣传教育工作，现阶级警方会以劝喻及警告形式为主，以配合政府整体的宣传。

工联会邓家彪提到一年前，有片段显示在小巴上警方用「放蛇」形式执法，看那些乘客没有佩戴安全带，当时大家认为警方执法细致，没有人有异议，时至今天巴士强制佩戴安全带情况不同，关注保安局及警务处在巴士安全带执法指引上，会否有不同的做法。

邓炳强表示，过往曾发生车祸，因乘客没有佩戴安全带死伤严重，重申法例初心为了保障乘客安全是很正确的，故在巴士上配置及劝喻市民佩戴安全带是必须的，但亦明白到目前是过渡期，无论设计上可否改善、如何做好宣传都是必须的，强调处事会法、理、情兼备。

记者：郭咏欣

