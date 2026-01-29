前厅交流会｜新一届首次会议2.4举行 陈茂波带队商本港如何主动对接「十五五」规划

新一届立法会开局至今近一个月。立法会前厅交流会将于下周三（4日）在会议厅前厅及宴会厅举行，由财政司司长陈茂波带领，分别就本港如何主动对接「十五五」规划及应如何巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位进行讨论。

前厅交流会将分2个讨论小组

文件提到，当日前厅交流会将分为2个讨论小组，当中由财政司副司长黄伟纶、发展局局长宁汉豪及创新科技及工业局局长孙东将在推进产业发展方面，香港可如何更好融入和服务国家发展大局，以主动对接十五五规划与议员交流。

至于由财经事务及库务局局长许正宇、运输及物流局局长陈美宝及商务及经济发展局局长丘应桦会就香港应如何巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位，以自身 所长，更好服务国家所需，并从中取得自身的长远发展与议员交流。

