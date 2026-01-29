Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会讨论北都发展 宁汉豪突「失声」? 音响系统故障急转场｜Kelly online

政情
更新时间：18:59 2026-01-29 HKT
发布时间：18:59 2026-01-29 HKT

立法会发展事务委员会今日（29日）就北部都会区举行政策简报会会议。讵料在会议开始约30分钟，劳联选委界议员林振升提问后，现场音响系统突然出现故障，发展局局长宁汉豪「讲不出声」 ，网上会议直播亦中断，期后更需要转房开会。法会秘书处表示，事故涉机件故障。

张曼莉一度疑手持咪高峰发言

政策简报会在下午约4时45分，于立法会会议室1举行。会议进行约30分钟，宁汉豪回复林振升提问期间，现场音响突出现故障，其桌上的咪高峰一度失灵，致宁汉豪未能使用咪高峰发言，未几网上直播随即中断。《星岛头条》记者在摄影房，发现现场会议仍未暂停，创科局副局长张曼莉更一度疑似持咪发言。

其后会议暂停，多名立法会秘书处职员到场了解情况，扰攘约20分钟后，会议由会议室1转到会议室2继续举行。

记者、摄影：林彦汛

