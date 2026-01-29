旧楼维修越拖越长　宁汉豪：发展局、民青局下半年推新措施改善物管、法团运作

大埔宏福苑大火后，政府表明会加强「招标妥」角色。立法会发展事务委员会今日（29日）举行会议，民建联郑泳舜指，现时旧楼维修时间越来越长，问到政府如何确保修例后，不会加长维修流程。发展局局长宁汉豪称，要做好楼宇维修，需有多方面的组合拳，除检讨建筑物条例及做好「招标妥」外，政府在业主立案法团方面亦有改动，因过去旧楼业主较常因争拗而令工程拖拖拉拉，相信如能改善物管、立案法团运作，有助改善情况，就此发展局及民青局将在今年下半年再推出新措施。

林振升冀政府推更多工程带动行业发展 宁汉豪：对政府财政有负担

劳联林振升指，建造业失业率偏高，今年政府财赤有望改善，期望当局可推出更多工程，以带动行业发展。宁汉豪表示，留意到私营工程量下跌，私营工程量过去占香港工程量约4成之多，但认为透过增加政府工程，去抵销私营工程量下跌，会对政府财政构成负担。她又指，当局现时有推出一系列拆墙松绑措施，助私营市场可尽快起动。

陈恒镔倡部分基建采「BOT」形式 陈曼琪：将工程投标拆细

民建联陈恒镔问到，政府有否计划在部分基建采取「BOT」的形式，即由投得合约的财团负责建造，之后享有一段时间的专营权，最后移交政府，以节省库房开支，并促进商业投资。宁汉豪表示，一定会多利用「BOT」，因为现时财政紧张需要利用不同方法；选委界陈曼琪亦问到，当局会否考虑将工程投标再拆小，令中小型承建商也可参与工程。发展局常任秘书长(工务)刘俊杰表示，政府有研究是否可推出不同种类及规模的合约，令中小型承建商得以参与。

放宽大厦建安老院？宁汉豪：护老院不能设在太高楼层

政府早前推出「城中学舍计划」，透过放宽发展管制措施， 令私营发展商或营办商，更容易改装商厦成为学生宿舍。自由党李镇强指，香港老年化问题严重，问到政府可否探讨放寛商厦兴建护老院、安老院。宁汉豪表示，现时消防处要求护老院不能设在较高楼层，若不能解决这个问题，难以做到上述安排。

植洁铃促政府觅地于东区建蓄洪池

民建联植洁铃则指，近年极端天气频繁，惟东区仍未有蓄洪池，促请政府在东区觅地兴建地下蓄洪池，避免出现水浸情况。宁汉豪表示，在现有市区区域建蓄洪池有难度，因地底有各样公用设施难以做到，不过新开发地区，特别是北部都会区，政府有探讨兴建蓄洪池的可能性。

另外，发展局常任秘书长(规划及地政)何珮玲指，局方会分阶段统筹改善兰桂坊和附近街道的相关工作，第一阶段工作计划在今年上半年陆续展开，主要涉及重铺路面等，其后会进行第二阶段美化工程，延展至附近街道，期望可与商舖和地区组织一同推动。

记者：林彦汛