狗只入食肆｜谢展寰：目标年中批出首轮申请 食环署上半年加快审批露天座位拓商机

立法会食物安全及环境衞生事务委员会今午（29日）举行政策简报会，环境及生态局局长谢展寰表示，未来其中一个工作重点是落实《施政报告》的宠物友善措施，解除实施逾30年的法例禁令，让经营者可以申请容许狗只进入食肆，市民也有所选择，目标在今年年中批出首轮申请。他亦透露今年上半年，食环署会联同各政府部门开始采用新模式，加快审批食肆露天座位申请，希望助力业界开拓更多商机。

推动本地食品产业发展 深化内地合作

谢展寰续称，当局会大力推动本地食品产业发展，通过进一步深化与内地合作，增加获准输往内地的香港制造食品种类，以推广「香港食品」品牌，强化香港作为食物枢纽的角色。 至于环境衞生方面，当局会继续投放资源和善用科技提升工作成效，以保障市民健康，其中食环署联同屋宇署会在今年上半年推出优化处理楼宇渗水流程的先导计划。

何俊贤促政府严厉打击宠物走私问题

民建联何俊贤表示，内地近日公布的狂犬病数字有上升趋势，244宗确诊个案中，有233宗人类死亡个案，死亡率达95％，而香港近年经常讨论「宠物自由行」，带宠物进入大湾区，纵然大家都想这样做，但政府必须向公众说明，可能之后香港与其他非疫区对接衍生其他问题，且会面对狂犬病的风险等。他亦关注走私宠物问题，促政府要严厉打击，然后寻找其他方法令宠物自由出入。

谢展寰感谢议员的提醒，会做更多的解说，且为何宠物来港要检疫，正是明白狂犬病控制的问题，都希望透过科技协助宠物出入内地，亦会减少走私的情况。

梁进促改进申请牌照 关注水货海鲜隐患

自由党饮食界梁进表示，纵使当局近年优化了很多饮食界相关牌照申请，但业界仍然认为申请牌照具复杂性，希望有更多改进，特别是标准清晰度上。他亦称，近来不少水货客会带海鲜，由内地偷运来港，在很有名气的网购平台可以买得到，关注食品安全可如何实行。

谢展寰强调，发牌制度已做了很多优化，包括业界可聘论专业人士去核证，然后由政府发牌，认为业界可控制何时取得牌照，只要要求专业人士做快一点即可，政府不会阻碍发牌，呼吁业界遇上任何困难可以再反映及讨论，当局愿意提供协助。

食物安全中心食物安全专员黄宏表示，非常关注水货偷运食物事件，故在零售层面做很多抽检作检查，亦有与海关进行联合行动，阻截偷运的情况。

记者：郭咏欣