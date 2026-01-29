大棋盘｜梁振英「开班」解国策 近半立会议员报名 政界另有联想？

今年是国家「十五五」规划开局之年，3月北京两会将通过规划纲要草案，中央港澳办主任夏宝龙日前便嘱咐，特区政府要强化香港「当家人」意识，政府各部门要主动加强对特区发展的顶层设计和战略谋划，做好与国家「十五五」规划对接。与行政机关「同唱一台戏」的立法会，自然也要深入了解国策，把握国家发展机遇。据闻，全国政协副主席梁振英本周六举行一场分享会，亲自向议员讲解「十五五」规划。

二十届四中全会去年10月通过「十五五」规划建议，包括支持香港更好融入和服务国家发展大局；巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位；支持香港建设国际创新科技中心，打造国际高端人才集聚高地。

不过要研读「十五五」规划，眼光亦不能局限于涉及港澳的段落，作为治港者的立法会议员，更有需要对国家战略「大蓝图」加深认识。据了解，早前有议员透过中间人提出希望跟梁振英见面，讨教有关「十五五」规划、融入国家发展大局等事务，活动地点安排在梁振英创办的「共享基金会」总部举行，主题为「十五五：你可能忽略了的……」，新旧议员皆有获邀。

知情人士透露，新一届立法会1月初上任后，已收到部份议员的请求，本打算在前特首办举行，梁振英则希望有多些人参与，于是把地点改到「共享基金会」总部，至今已报名的议员已有约40人，包括政党领导、新丁议员，也有行会成员提出想参加。该人指，梁振英作为政协副主席和前特首，对国策、国情的认识有其深度和阔度。

近日梁振英出席经济论坛亦有谈及「十五五」规划，指香港未来的八大中心定位已经清晰，接下来的关键是「如何做」；又指香港发展经济时要戒虚务实，避免将大大小小活动都贴上「乜嘢乜嘢经济」的标签，抽击现时政治风气。

梁振英今次罕有地在主场「开班」，与一众议员分享见解，自然容易引起政界联想，甚至牵扯到是否与明年的特首选举有关。有获邀议员称，议员本身是当然选委，与大家打好关系，不会是坏事；又指梁振英贵为国家领导人，宣讲国策亦合情合理，坊间猜测无法控制。不过有熟悉梁振英人士指出，今次分享会只是议员自发提出，CY应允，并无其他想法。

全国人大及全国政协会议分别于3月5日和3月4日在北京开幕，预料会期约7至8天。据悉一众港区人大、政协今日赴珠海出席两会预备会议，届时有内地官员介绍国家最新经济情况、「十五五」规划背景等。

聂风