高铁｜陈美宝：港铁正积极和内地探讨香港段引入 电子客票当日有效安排

立法会大会今日（28日）审议由新民党何敬康提出的「促进陆路跨境交通」无约束力议员议案。实政圆桌立法会议员庄豪锋表示，若政府进一步推动私家车北上，恐令本已持续低迷的零售、饮食及消费市道雪上加霜，故在修正案中特别提出「循序渐进」原则，呼吁政府在便利跨境交通的同时，亦要兼顾零售、餐饮及消费市场的实际情况，避免出现店舖倒闭潮。议案终获得在席议员支持通过。

陈美宝：政府欢迎「一车多关」安排建议

运输及物流局局长陈美宝表示，政府在规划公共交通服务时，会综合考虑乘客需求、口岸设计、实际路况等因素，致力维持高效运输系统，并监察服务情况，适时协调营办商调配资源。至于粤港私家车的常规配额制度，有建议研究粤港私家车「一车多关」的安排，即容许持有粤港两地车牌的私家车，除按原有指定口岸过境外，亦可选择其他口岸往来粤港两地。陈美宝表示，政府欢迎有关建议，以进一步便利粤港两地交通往来。

陈美宝表示，港铁于2024年1月推出往返香港西九龙站与短途站点的「30日定期票」及「20次计次票」，方便频繁往返两地的旅客。据她了解，港铁公司正积极与内地相关单位探讨在高铁香港段引入电子客票当日一次有效安排的可行性及相关营运配套。此安排将允许乘客凭当日一次有效车票，根据出行需要选择乘坐当日任何一班同方向、同等级的列车，进一步提升出行弹性。

她续指，北环线东延线、新界东北线将来会计划接驳至文锦渡口岸及香园围口岸，届时具铁路连接的陆路口岸将由目前的罗湖及落马洲支线两个，大幅增加至六个，有望有效分流旅客，推动港深融合发展。

庄豪锋：粤车南下受制于「人多车多但路少」

庄豪锋引述政府统计署数据指，2024年全年零售业总销货价值下跌7.3%，2025年下半年虽稍有好转，但预计全年增长不足1%。他提到，去年11月推行「粤车南下」，但每日仅100个名额、最多不超过3天的安排，对本港经济影响有限，直言即使未来增加名额，受制于香港「人多、车多但路少」的现实，仍难追上目前平均每日3,000架次港车北上的数目。

内地客来港参与盛事 惟因通关时间等限制须匆匆返程

庄豪锋又指，近年虽有内地旅客专程来港参与盛事，但因通关时间等限制，往往匆匆返程，认为政府若能延长并加快通关安排，将有助吸引旅客在港停留更久。

民建联陈恒镔表示，自疫情后两地陆路口岸往来日益频繁，建议政府参考澳门与珠海口岸已实施的「合作查验、一次放行」做法，让旅客只需排队一次即可完成两地查验手续，从而减少轮候时间及潜在纠纷。他提到，新皇岗口岸已计划推行类似安排，期望政府能与内地部门商讨，将此模式扩展至其他口岸，令过关程序更为舒适便捷。陈续说，优化口岸设施不仅为方便出境旅客，更是为吸引更多旅客访港，「口岸的事情在于方便与舒适，这是社会发展的必经阶段。」

姚柏良促开通成都、西安等高铁直达站点

选委界姚柏良表示，香港高铁若持续增加直达站点，将能充分发挥其作为跨境交通「大动脉」的引流功能，促进香港与内地居民的「双向奔赴」。他建议政府积极争取开通更多直达路线，并增加直达列车服务，包括开通香港至成都、西安等中西部重点城市路线，为旅客提供更多选择。

他亦促请政府深化与内地铁路部门合作，提升高铁票务服务，包括推出以香港西九龙站为起点、面向非直达站点的「高铁联程中转票」，旅客可经广州南、深圳北等主要枢纽站无缝换乘。若能配合行李直挂服务，实现「一票联程、全程畅行」，便可借助内地铁路网络，进一步扩大直达覆盖范围，衔接内地二、三线城市及周边城镇，助力香港融入国家轨道交通体系，实现「轨道上的大湾区」多层次互联互通。

谭振国倡延长福田、香园围/莲塘口岸服务时间

新社联谭镇国表示，当前连接东铁线的罗湖口岸、落马洲口岸是客流量最大的口岸，而福田口岸的现行服务时间仅至晚上10时30分，建议将其通关时间延长至午夜12时，与罗湖口岸通关时间保持一致；同时在周末及假日期间，考虑将通关时间进一步延长至次日凌晨2时。

此外，香园围/莲塘口岸作为深港两地间唯一实现人车直达的口岸，目前日均客流量已达8.2万人次，远超其原设计的每日3万人次处理能力，显示出该口岸的跨境通行需求极为庞大。他认为有必要延长该口岸的通关服务时间，甚至研究推行24小时通关模式，为两地居民往来提供更大便利。

江旻憓：香园围/莲塘口岸超负荷 促加强分流及停车管理

旅游界江旻憓表示，香园围/莲塘口岸因具「人车直达」便利性，成为内地出入境旅行团首选，但其原设计日均客流量仅三万人次，去年周末日均人流已超过9万，单日更高达11.5万人次，超出原设计三至四倍。有旅游业界反映，早上高峰时段大量旅行团聚集口岸，导致通关效率下降，加上口岸地库停车位及旅游巴泊位不足，造成交通堵塞，影响旅客行程与体验，建议政府与旅游业监管局及旅游业议会加强沟通，提前通报旅行团入境高峰，以便相关部门与旅行社预作分流安排。她亦建议加强口岸地库停车场管理，适当分流旅游巴流量，优化旅客上落车安全及泊车安排，并增加泊车位。

记者：黄子龙