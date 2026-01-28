Deepfake｜律政司牵头研究立法 田北辰倡把握机会带头规管 成国际参考对象

实政圆桌召集人田北辰今（28日）在社交平台表示，深度伪造（Deepfake）技术带来严重社会问题，并认为这是一个「国际难题」，不易解决。他建议香港可把握时机，带头立法规管，成为其他地区的参考范例。

田北辰提到，他早前已预告会有一条关于人工智能制作不雅相片的口头质询，上届立法会因未能排上议程，他遂将议题转交党友庄豪锋作为其首条质询，向政府提问。田北辰强调，人工智能时代即将来临，因此对涉及科技、法律及教育的相关问题尤其关注。

律政司将牵头研究规管deepfake立法工作

政府回复质询时表示，目前本港未有针对Deepfake的专门法例，而律政司将牵头研究立法工作。田北辰指出，全球各国对人工智能规管「都好头痕」，政策过于宽松或过严均不适宜。他举例称，英国去年已表示会立法，美国则仍是空白，国际上未有成熟体系可以参考。

田北辰提到，美国名人Paris Hilton作为Deepfake受害者，正积极推动相关立法。他对律政司司长林定国充满信心，认为即使没有国际先例可循，香港亦能带头制定法规，成为其他地区的参考对象。

他赞扬林定国上任以来立法工作表现出色，特别是《基本法》第23条立法获得高度评价。田北辰相信，若林定国能带领香港在国际间率先解决Deepfake规管难题，将有机会「再上一层楼」。

