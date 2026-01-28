白石角站目标2033年前开通 议员批进度慢如蜗牛 忧车站选址偏离住宅及科学园

立法会大会今日（28日）审议由新民党李梓敬提出的「优化白石角交通网络及社区设施」无约束力议员议案。发展局局长宁汉豪表示，在现有营运中的东铁线加建车站并不简单，且技术复杂，项目涉及搬迁教大运动场、征收私人土地，以及提升食水、污水等基建设施。当局正探讨以运动场迁置后释出的土地发展私营住宅，透过发展权收益支付部分成本，亦正进行详细成本及财务分析，目标于今年内公布综合发展的具体建议，并强调会以2033年或之前开通白石角站为目标。有议员批评计划拖延至今仍未有具体进展，形容为「马拉松式、蜗牛式」的基建进度。

宁汉豪：非单纯加车站 属综合发展

宁汉豪表示，有关项目并非单纯加设车站，而是一个综合发展计划，实现多项政策目标。她提到，科学园作为香港创科基建旗舰，占地约22公顷，目前园区对外交通仍有改善空间，故增设铁路站将有助将科学园纳入铁路网络，方便约2万名员工，并提升园区吸引力。她续说，现时教育大学本部校园驾车前往白石角运动中心需时逾15分钟，透过重置运动中心并优化体育设施，可改善学生学习体验，并配合政府推动香港成为国际高等教育枢纽的政策。

宁汉豪提到，重置运动中心后释出的土地，连同附近适合住宅发展的用地，将可提供更多房屋，并增设商舖、行人设施、公共运输交汇处等配套。政府亦计划透过公私营合作，提供社区设施。事实上，目前白石角区人口约2.4万人，未来随著房屋发展带来的新增人口，区内交通配套需进一步完善。

陈克勤：蜗牛式进度有违「基建先行」理念

行会成员、民建联陈克勤等多名议员提出修正案。陈克勤表示，白石角站的兴建计划早于五、六年前，已由他与团队向时任运输及物流局局长及特首反映，并获2022年《施政报告》接纳。然而，计划拖延至今仍未有具体进展，形容为「马拉松式、蜗牛式」的基建进度，违反政府「基建先行、提效」理念，对科学园及白石角居民与工作人员造成困扰，亦削弱香港竞争力。

他提及自己早前与当区多个屋苑居民代表会面，指出居民最关注车站选址问题。若车站位于偏远的运动场位置，与住宅群及科学园核心区距离较远，将大大降低车站效益，居民或需步行长路程或依赖接驳交通，极不方便，建议政府应将车站设于较居中的位置，便利居民及上班族出行，并同步规划周边社区配套设施，使白石角发展成「移居移业」的创科社区，而非仅是睡眠与工作的地方。

范骏华曾住白石角：受交通问题困扰

申报在白石角持有住宅物业的选委界议员范骏华表示，因曾居于该区，对居民长期受交通问题困扰感受尤深。他指，白石角仅依靠创新路及科学园路两个出入口，一旦出现挤塞，整个社区交通便受影响。他又指，白石角为中产社区，区内设有国际学校及科学园，对私家车位需求甚殷，虽然政府早前已承诺增加泊车位，但进度未跟上发展，车位仍见短缺，建议增建多层智能停车场，并加强打击违例泊车，以确保道路畅通。

记者：黄子龙