补充劳工优化计划｜孙玉菡：计划接逾2.2万申请 获批1.49万宗 侍应生、初级厨师获批人数最多

政府在2023年推行「补充劳工优化计划」，纾缓本港各行业人手短缺问题。有议员关注政府会否有机制监察优化计划对本地就业市场的影响，并适时检讨监察机制的成效。劳工及福利局局长孙玉菡今日（28日）表示，截止去年12月，计划共接获逾2.2万宗申请，涉及逾17万名劳工，其中餐饮服务业、零售业、保安服务业、清洁服务业及货运业为申请人数最多的五大行业，当中获批14,900多宗，涉及96,100多名劳工，获批人数最多的依次为侍应生、初级厨师、厨师、售货员及清洁工人。



孙玉菡表示，劳工处正检讨优化计划，为了配合计划在今年上半年完成检讨，当局已开展人力推算的中期更新工作，优先针对输入劳工比例比较高的行业进行数据分析，以期提早提供有关的部分分析结果，在检讨优化计划的时候作为参考和帮助政府做好中长期的规划。他续指，政府一直持续监察劳动市场，并与持份者保持沟通，动态调整计划安排。劳工处自去年年中起实施一系列措施，包括在就业网站公开申请公司名称以提升透明度，加强巡查输入劳工企业，并设立网上投诉表格，方便本地雇员及输入劳工举报违规情况。

政府将以「精准调控」为原则

劳联林振升表示，现行外劳输入制度基于30年前的规划，部分工种如石工、布草房服务员等确实面临人手短缺，但在此列出的26个工种之外，如调酒员等输入外劳人数亦相当多，询问政府会否考虑将其他工种纳入检讨范围。孙玉菡表示，政府将以「精准调控」为原则，其中又以侍应生及初级厨师两个工种占比最高，未来将集中精力处理这些工种的劳工需求，确保本地工人优先就业的同时，亦能缓解行业人手不足的问题。



自由党饮食界议员梁进表示，计划虽已延长本地招聘期至四至六星期，并针对初级厨师及侍应设有人手比例规定，但业界普遍反映申请审批过程缓慢，担心新增条件会进一步延迟审批时间。孙玉菡表示，有关申请「如果收集资料」，一般而言约3个月内可完成处理，但他承认，针对侍应生及初级厨师两个工种，本地招聘期已由四星期延长至六星期，可能令整体审批时间相应增加。



另外，梁进发言期间，立法会主席李慧琼曾多次提醒梁进「请你站立」，并在他发言后提醒「请议员发言将咪夹起衣领上。」



记者：黄子龙

