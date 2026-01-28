运输署拟扩柜位服务至全数4间牌照处 预约名额增四成至每日550个

早前运输署香港牌照事务处外出现「排队党」通宵排队乱象，运输署以「电子即日筹」全面取代现场派筹。G19简慧敏今（28日）在立法会大会提出口头质询，关注政府有何措施防范「网络排队党」透过外挂程式等不当手段抢占网上筹号及预约名额的行为。运输及物流局局长陈美宝回应称，系统推出至今运作畅顺，申请人使用柜位服务的过程亦井然有序。

新机制有效侦测并阻挡「外挂」抢筹

陈美宝表示，新安排已整合多项保安及流量管理措施，包括人机验证机制及虚拟排队管理方案，能有效侦测并阻挡以自动程式操作抢筹，同时适切调节流量，确保登记流程畅顺。她解释，若申请人数目超过当日派筹名额，系统开始派筹时，已在系统轮候的申请人会经随机抽签处理，以增加公平性。

尽力争取尽快推出全面网上预约服务

至于全面推行网上预约柜位服务，运输署数月来一直积极展开筹备工作，优化系统，现正进行最后阶段的准备，以确保系统稳定性及减少滥用服务的机会，包括强化虚拟排队系统、利用「智方便」及人工智能核实申请人身份、使用一次性密码核验等，当局会尽力争取尽快推出全面网上预约服务。

柜位服务扩展至全部4间牌照事务处

陈续称，运输署除采取上述措施优化申请流程外，亦会在推出全面网上预约时，将柜位服务扩展至全部4间牌照事务处，增加预约名额约四成，至每日550个。新系统将透过人工智能初步审核申请人提交的资料，资料不符的预约会被取消，名额将重新开放，令系统运作更有效率。同时积极研究利用人工智能技术处理免试签发的申请程序，让申请人可在新网上平台上载文件供系统初步审核，然后按预约时段前往牌照事务处核实正本，以确保申请过程畅顺快捷。

简慧敏追问政府会否考虑在内地长假期期间，动态「粤车南下」调整安排，例如增加假期特别配额。陈美宝表示，现时名额足以满足目前需求，除了节日期间，平日名额仍有空间，可满足有兴趣的申请者参与，之后会从多方面检视及监察推行情况。

庄家彬关注如何便利内地申请者「吸牌」安排

选委界庄家彬表示，有内地申请人反映，抢到即日筹后立即出发，但可能因路途问题，到达牌照事务处时已超过获分配的时间。当局有何措施方便内地申请人，避免他们需要重新取筹。陈美宝回复指，根据累积的经验及申请人意见，大部分人反映手续相当方便，到达后处理时间亦很快，当局一定会继续审视并优化安排。随日后尽快推出全面的网上预约系统，可更有效协助申请人选择预约时间。

严刚关注「吸牌」申请全面电子化 陈美宝：当局亦希望迈向全面电子化

商界（第三）严刚关注政府会否考虑将免试签发驾驶执照的申请流程全面电子化。陈美宝表示，目前运输署牌照部处理的大部分本地申请已迈向电子化申请，并透过「智方便」及最新人工智能技术协助核实身份证明文件。当局亦希望迈向全面电子化，即运用人工智能及其他科技，在电子系统上核实相关资料，最重要希望集中资源及科技，处理较复杂或可疑的个案，以便更审慎核实。

当局正争取尽快完成全面网上预约

航运交通界林铭锋则关注使用人工智能的时间表。陈美宝表示，现时已在不同方面使用人工智能，成熟一项便推出一项。在免试签发的全面网上预约系统中，正争分夺秒，争取尽快完成全面网上预约。届时希望适时引入人工智能进行文件核对，并协助识别不相符或可疑个案，配合人手审核，以便对不获接纳或可疑个案进行审批或跟进取消。

陈振英建议内地车管所设简单「红绿灯」机制

内会主席、G19陈振英认为，当局与内地车管所建立的恒常机制暂时未能做到实时查核，或有机会延误申请时间，询问会否考虑建立简单的电子化「红绿灯」机制，若对个案有怀疑便向内地车管所查询，若确认为假便亮「红灯」，可即时拒绝申请，相信能加快整个审核流程。

陈美宝表示，过去几年免试签发的数字倍增，目前约有8万多宗，相对几年前的2万多宗增加了4倍。她相信在互认互信的基础上，可用沟通或科技以缩短查核时间，做到实时或加快核实，而有科技和技术等支持的情况下，可考虑去做相关安排。针对较常见及简单的直接个案，或可使用此方法，但若个案较复杂，则可能需要多次来回反复审核。

记者：曹露尹

