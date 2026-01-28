深伪色情照片难执法 政府：律政司已开展跨部门工作 检视法律如何配合AI发展

去年本港有大学生涉嫌使用人工智能科技，在未经事主同意下制作其同学和朋友的不雅照片（俗称「深伪」照片），引起社会关注。有立法会议员关注现时本港会否有法例禁止在未经他人同意下，利用AI技术制作涉事人士的不雅照片。署理创新科技及工业局局长张曼莉今日（28日）表示，现行法例并没有针对「制作」他人不雅照片的行为设有专门罪行，但为了检视不同政策范畴内的法律是否能够配合科技上，包括人工智能的发展，律政司已展开跨部门小组工作，协调相关政策局，考虑是否需立法或以其他方式处理相关问题，相信律政司很快会公布相关时间表。

未经同意发布或威胁发布私密影像 最高刑罚监禁5年

张曼莉表示，现行法例并没有针对「制作」他人不雅照片的行为设有专门罪行。然而，若涉及发布不雅照片或侵犯个人私隐，无论制作过程中是否使用人工智能（AI），均受以下条例规管。她提到，任何人未经同意发布或威胁发布私密影像，有可能违反《刑事罪行条例》第159AAE条，最高刑罚为监禁五年。若涉及利用电脑进行犯罪行为，政府会利用第161条「不诚实取用电脑」罪行处理。

张续说，任何在香港出版或公开展示、内容带有淫亵或不雅成分的物品，不论制作时是否使用AI，均受《淫亵及不雅物品管制条例》所规管。《个人资料(私隐)条例》亦规管所有个人资料的收集与使用。未经同意收集资料，或将资料用于新用途，均可能违反保障资料原则。此外，有人未经同意披露他人个人资料，导致当事人或其家人蒙受「指明伤害」，可能构成「起底」刑事罪行。

利用AI制作色情影像可视为借助电脑网络罪行

张曼莉表示，利用人工智能制作色情、淫亵或不雅影像等行为，视乎情况可被视为借助电脑网络的罪行。据其了解，法律改革委员会辖下的相关小组委员会将进行研究，并咨询公众意见。



提出口头质询的实政圆桌立法会议员庄豪锋亦关注政府会否加强宣传，以令市民知悉有关违法行为的后果，同时让受害人了解自身权益及求助途径，并会否就学生涉嫌违法的情况，向大学发出指引，或规定校方须即时报警处理。张曼莉表示，政府正积极透过制定指引，提供具体指标和标准举例数字政策办公室已制定《人工智能道德框架》及《香港生成式人工智能技术及应用指引》等，订明要求应用AI的机构和使用者必须遵守香港所有适用法律，平衡技术发展与安全保障。

私隐专员公署加强推广与教育提升市民意识

在私隐保障方面，个人资料私隐专员公署近年持续加强推广与教育，提升市民和机构在使用AI时保护个人资料的意识。公署举办相关讲座、研讨会，并于2025年6月举办年度旗舰活动「关注私隐周2025」，同时推出「AI安全热线」及专题网站，一站式提供AI指引、教育资讯等，方便公众查阅实用资讯。



至于会否就学生涉嫌违法的情况，向大学发出指引。张曼莉表示，教育局及教资会就学生违法违纪的行为持「零容忍」态度，并要求各大学严肃处理涉嫌违法情况，积极配合执法机构调查。各个教资资助的大学均已制定学生纪律事宜处理机制。一旦接获投诉并经查证属实，大学将按既定机制对事件作出适当处理。



记者：黄子龙