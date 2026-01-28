陈家珮逆线行车 建制人士发起联署要求辞职 促李慧琼「行使权力」︱Kelly Online

新民党立法会议员陈家珮，日前被发现于湾仔逆线行车，连日来引发政治争议，她及后致歉并向警方自首。有建制派人士今日（1月28日）上午就在网上发起联署，要求立法会议员秉持最高标准的诚信和行为操守，要求陈家珮辞任。

截至1月28日中午12时，暂时有12人响应联署。

陈家珮逆线行车︱联署声明引徐英伟例子：按同一标准监督问责

联署内容提到，陈家珮被发现「在一宗严重事件中，涉嫌公然逆线行车，可能构成危险驾驶。这一行为不仅违反《立法会议员守则》第三章的操守规定，亦在公众心目中引发了广泛的担忧和不安。作为具公信力的民选代表，陈家珮应该展现出她作为立法会议员应有的责任感和道德楷模。」

联署发起人曾参选区议会惟落败

声明内容又指：「我们已经看到前民政局局长徐英伟因在疫情期间出席生日宴15分钟而被迫辞职的例子，这明确表明公职人员必须按照同一标准监督和问责。这次事件的严重性要求陈家珮同样承担她的责任，作出辞职的决定以恢复公众对政府的信心和信任。」

声明又提到，逆线行车不仅危害自己，更危及公共安全，是完全不可接受的行为。「我们强烈要求立法会主席李慧琼履行她的职责，确保立法会议员秉持最高标准的诚信和行为操守。因此，我们恳求大家共同支持这项请愿，促请李慧琼行使权力与责任，促使陈家珮就此事件引咎辞职。」

是次联署发起人名为姚洁凝。翻查资料，她曾为民主思路成员，但2022年已退出。她曾参选2015、2019年的区议会选举，两次均落败，现时主要以测量师身份，活跃于网台节目和亲建制活动等。