电话卡｜当局全面检视实名制 料今年内向立法会提交相关法例修订建议

立法会资讯科技及广播事务委员会今早（28日）举行政策简报会，文化体育及旅游局局长罗淑佩就文创产业政策措施作简介。她指，当局辖下的文创产业发展处是专责推动文创产业发展的办事处，以产业导向为原则，主动积极支援业界发展，并注资约64亿港元予「创意智优计划」推动广告、建筑、设计、数码娱乐、音乐、印刷及出版、电视的发展，以及透过电影发展基金推动电影的发展。至于电话实名制，商务及经济发展局局长丘应桦指，正全面检讨，预期今年内咨询立法会资讯科技及广播事务委员会。

用好电影发展基金支持香港电影发展

她续称，文创处亦透过电影发展基金先后推出多项计划支援电影拍摄及推动不同国家的合拍制作，拓展香港电影制作及市场，并积极组织业界前赴内地及海外考察、参加境内外知名影展以增加香港电影的曝光率，以及参与交流活动及配对平台，拓展市场。

过去两年，文创处积极推动电影旅游，开展「九龙城寨光影之旅」和「油蔴地警署光影之旅」的展览，吸引不少市民及旅客参观，反应热烈和正面，当局日后会继续与业界紧密沟通，用好电影发展基金支持香港电影发展。

认同可推动更多跨界别、跨文化艺术领域合作

选委界李家驹认为，「创意智优计划」是一个相当好的计划，已推行了17年，关注当局日后如何更好地用好这个计划，以支援文创产业发展。罗淑佩表示，计划重点推动企业培训及促进一些初创企业的发展，因要有人才，才能有发展，同意议员可以想更多发展的方向。就开拓市场方面，她指当局会去海外，包括电影参展、举办「香港周」等活动，认同可推动更多跨界别、跨文化艺术领域的合作。

民建联葛珮帆表示，近年曾到湖南长沙考察，当地创意产业结合商业、创业、科技等，发展非常快及在国内很领先，有很好的方法鼓励年轻人去投身这个创意产业，并发展成商业模式，关注当局有否新做法，鼓励年轻人投身这个业界。

冀到2034年有逾26万人从事创业产业

罗淑佩表示，香港从事创业产业人数一直有增加，2015年有约21.3万人，2022年升至22.1万，估计现在会有更多人，希望到2034年会超过26万人，以激发更多创意。她强调创意智优计划是培育人才的重点计划，当局可透过资源的配合，鼓励更多年轻人投身这一行，但最重要是业界能否给予年轻人机会。

丘应桦：正全面检视实名登记制 料年内提交修例建议

另外 ，政府2023年实施「电话卡实名登记制」。商务及经济发展局局长丘应桦表示，当局正全面检视实名登记制的整体运作，并从不同角度强化打击电话诈骗的措施，包括降低个人用户可登记电话储值卡的数量上限，以及订立新罪行，打击不当使用已登记的电话卡的行为，当局亦正检视所收集的意见，拟定立法建议，预期今年内咨询立法会，并向立法会提交相关法例修订建议。

