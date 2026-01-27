Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会︱江旻憓首问关注酒店房供应 罗淑佩：现时入住率八成七仍有空间

政情
更新时间：18:52 2026-01-27 HKT
发布时间：18:52 2026-01-27 HKT

立法会经济事务委员会今午（27日）召开会议，文化体育及旅游局局长罗淑佩首先进行政策简报。罗淑佩透露，旅游局会持续加强旅游数据及市场分析的工作，亦会开发旅游实时地图，向旅客实时推荐附近的景点、活动及优惠，预计今年上半年会推出，同时正积极开发人工智能行程规划。

罗淑佩：去年4990万人次访港超预期

她指，当局一直积极推动「文化＋旅游」、「体育＋旅游」等「＋」旅游方向，利用文化体育内容和大型盛事吸引旅客，亦透过旅游去激发文化及体育产业的活力，促进文化、体育及旅游融合发展，为经济注入新动力及提升香港吸引力。她指去年访港人次录得4,990万，超出年初预期的4,900万人次，亦较2024年增加了一成二。

为了深化好客文化，并加强推广人人都是旅游大使，罗淑佩表示旅发局早前与大众媒体合作，推出杰出服务嘉许计划，向市民表扬优质服务的旅游从业员，鼓励大众一起成为旅游大使，携手展现香港的好客精神。她认为香港的旅游势头很好，通过丰富的旅客体验开拓客源和优化旅游相关设施，致力将香港建成为一个世界级旅游目的地，让全球旅客在香港乐而忘返、念念不忘、一来再来。

江旻憓首问关注酒店房供应

旅游界江旻憓首次在委员会会议上提问，她指香港旅客数字一直在上升，且当局很努力吸引过夜旅客，对香港的国际影响及经济有很大的直接帮助，关注未来3至5年的旅客增长趋势，当局如何评估香港的酒店房间是否足够，以及会否增加更多资源，吸引更多旅行社组织海外客源来港。

罗淑佩预计未来访港旅客数字会有上升，目前全港有约9.4万间酒店房，较疫情前上升了1万间，而现时酒店平均入住率约八成七，仍然有一些空间，同时未来数年会有新酒店落成，涉约4,400间新房间，希望能提升接待力。至于鼓励旅行社出外，她指当局在中东及东盟市场加大了力度推广，亦安排参与旅游展，会持续投放资源在此。

盛事港人一票难求 罗：实名制可考虑

选委界范骏华表示，有选民反映一些好的盛事，香港人一票难求，但海外人士可以购票，关注当局会否考虑设立一些机制，帮助港人购票。罗淑佩表示听到大家的意见，只是一些受欢迎的项目比较难购票，「所以我都希望项目是难买票的」，对于大家提出要推行「实名制」可以作考虑，但更要打击卖假票或骗案等。

记者：郭咏欣

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
7小时前
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
饮食
7小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
10小时前
曾国衞因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
曾国衞免职｜因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
保健养生
8小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
一道木门$18,000！屯门公屋惊现「天价」装修报价单 网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
屯门公屋惊现「天价」装修报价单：一道木门$18,000！网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
时事热话
5小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
7小时前
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
时事热话
9小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
曾国衞以健康理由辞任局长 有更多官员离任？李家超：传闻不正确、不攻自破 无计划再换司局长
02:20
曾国衞前列腺癌指数高辞任局长 更多官员离任？李家超：传闻不正确 无计划再换司局长
政情
10小时前