立法会︱江旻憓首问关注酒店房供应 罗淑佩：现时入住率八成七仍有空间

立法会经济事务委员会今午（27日）召开会议，文化体育及旅游局局长罗淑佩首先进行政策简报。罗淑佩透露，旅游局会持续加强旅游数据及市场分析的工作，亦会开发旅游实时地图，向旅客实时推荐附近的景点、活动及优惠，预计今年上半年会推出，同时正积极开发人工智能行程规划。

罗淑佩：去年4990万人次访港超预期

她指，当局一直积极推动「文化＋旅游」、「体育＋旅游」等「＋」旅游方向，利用文化体育内容和大型盛事吸引旅客，亦透过旅游去激发文化及体育产业的活力，促进文化、体育及旅游融合发展，为经济注入新动力及提升香港吸引力。她指去年访港人次录得4,990万，超出年初预期的4,900万人次，亦较2024年增加了一成二。

为了深化好客文化，并加强推广人人都是旅游大使，罗淑佩表示旅发局早前与大众媒体合作，推出杰出服务嘉许计划，向市民表扬优质服务的旅游从业员，鼓励大众一起成为旅游大使，携手展现香港的好客精神。她认为香港的旅游势头很好，通过丰富的旅客体验开拓客源和优化旅游相关设施，致力将香港建成为一个世界级旅游目的地，让全球旅客在香港乐而忘返、念念不忘、一来再来。

江旻憓首问关注酒店房供应

旅游界江旻憓首次在委员会会议上提问，她指香港旅客数字一直在上升，且当局很努力吸引过夜旅客，对香港的国际影响及经济有很大的直接帮助，关注未来3至5年的旅客增长趋势，当局如何评估香港的酒店房间是否足够，以及会否增加更多资源，吸引更多旅行社组织海外客源来港。

罗淑佩预计未来访港旅客数字会有上升，目前全港有约9.4万间酒店房，较疫情前上升了1万间，而现时酒店平均入住率约八成七，仍然有一些空间，同时未来数年会有新酒店落成，涉约4,400间新房间，希望能提升接待力。至于鼓励旅行社出外，她指当局在中东及东盟市场加大了力度推广，亦安排参与旅游展，会持续投放资源在此。

盛事港人一票难求 罗：实名制可考虑

选委界范骏华表示，有选民反映一些好的盛事，香港人一票难求，但海外人士可以购票，关注当局会否考虑设立一些机制，帮助港人购票。罗淑佩表示听到大家的意见，只是一些受欢迎的项目比较难购票，「所以我都希望项目是难买票的」，对于大家提出要推行「实名制」可以作考虑，但更要打击卖假票或骗案等。

记者：郭咏欣