Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家超晤瓦努阿图总理 指双边贸易持续增长 合作前景广阔

政情
更新时间：18:22 2026-01-27 HKT
发布时间：18:22 2026-01-27 HKT

行政长官李家超今日（27日）与瓦努阿图总理乔撒姆．纳帕特会面，就共同关注的议题交流意见。
 
李家超欢迎乔撒姆．纳帕特率团访港，指香港和瓦努阿图双边贸易持续增长，合作前景广阔。香港在「一国两制」下拥有国家机遇和国际机遇的双重叠加优势，一直积极发挥「超级联系人」和「超级增值人」角色，深化国际交往合作，拓展包括瓦努阿图在内的「一带一路」国家和全球南方市场，加速发展新增长点。

行政长官李家超（右）与瓦努阿图总理乔撒姆．纳帕特（左）会面。
行政长官李家超（右）与瓦努阿图总理乔撒姆．纳帕特（左）会面。

李家超表示，香港会进一步发挥好内联外通的优势和「一带一路」功能平台的作用，继续加强与「一带一路」沿线经济体的经贸协作和推动绿色合作，与瓦努阿图共同把握「一带一路」机遇。香港是全球最自由经济体，他欢迎瓦努阿图企业善用香港高度国际化的营商环境及汇聚全球专业人才等独特优势，开拓海外和内地市场，进一步加强两地不同领域的合作和交流，携手发掘更多机遇。

财政司副司长黄伟纶亦有出席会面。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
7小时前
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
饮食
7小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
10小时前
曾国衞因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
曾国衞免职｜因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
保健养生
8小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
一道木门$18,000！屯门公屋惊现「天价」装修报价单 网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
屯门公屋惊现「天价」装修报价单：一道木门$18,000！网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
时事热话
5小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
7小时前
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
时事热话
9小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
曾国衞以健康理由辞任局长 有更多官员离任？李家超：传闻不正确、不攻自破 无计划再换司局长
02:20
曾国衞前列腺癌指数高辞任局长 更多官员离任？李家超：传闻不正确 无计划再换司局长
政情
10小时前