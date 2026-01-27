李家超晤瓦努阿图总理 指双边贸易持续增长 合作前景广阔

行政长官李家超今日（27日）与瓦努阿图总理乔撒姆．纳帕特会面，就共同关注的议题交流意见。



李家超欢迎乔撒姆．纳帕特率团访港，指香港和瓦努阿图双边贸易持续增长，合作前景广阔。香港在「一国两制」下拥有国家机遇和国际机遇的双重叠加优势，一直积极发挥「超级联系人」和「超级增值人」角色，深化国际交往合作，拓展包括瓦努阿图在内的「一带一路」国家和全球南方市场，加速发展新增长点。

行政长官李家超（右）与瓦努阿图总理乔撒姆．纳帕特（左）会面。

李家超表示，香港会进一步发挥好内联外通的优势和「一带一路」功能平台的作用，继续加强与「一带一路」沿线经济体的经贸协作和推动绿色合作，与瓦努阿图共同把握「一带一路」机遇。香港是全球最自由经济体，他欢迎瓦努阿图企业善用香港高度国际化的营商环境及汇聚全球专业人才等独特优势，开拓海外和内地市场，进一步加强两地不同领域的合作和交流，携手发掘更多机遇。

财政司副司长黄伟纶亦有出席会面。