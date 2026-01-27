夏宝龙讲话︱罗淑佩冀与立法会「同唱一台戏」 促进大湾区文体旅深度融合

中共中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙昨日（26日）在全国港澳研究会专题研讨会上，就「坚持和完善行政主导、促进特别行政区良政善治」发表讲话，强调行政主导是《基本法》确立的核心原则，必须长期坚持和不断完善，以提升特别行政区治理效能，推动港澳高质量发展。文化体育及旅游局局长罗淑佩表示，夏宝龙深刻阐述了「坚持和完善行政主导」的重要性，期望与新一届立法会通力合作，为香港及国家作出贡献。

行政主导为特区长期繁荣奠定基础

罗淑佩今日（27日）在社交平台撰文，并引述夏宝龙讲话指，行政主导源于《宪法》和《基本法》，是维护特区宪制秩序、实现高效治理的基本要求，具有多方面明显优势，能进一步改善了市民福祉，证明行政主导有助维护国家主权、安全、发展利益，还为特区长期繁荣稳定奠定了坚实基础，充分彰显「一国两制」的制度优势，是有效化解应对各种风险挑战的好制度。

冀与新一届立法会通力合作 令文体旅抓紧良好势头

罗淑佩认为，过去反对派及外部势力不断干扰、破坏行政主导，意图削弱特区政府的管治权威，这些惨痛教训令她深刻认识到行政主导对香港良政善治的核心保障作用，必须倍加珍惜当前得来不易的稳定局面。

罗淑佩表示，作为特区政府一分子，会切实履行宪制责任，在行政长官领导下全面推进香港特区高效治理。她热切期望与新一届立法会通力合作，多作沟通，思考如何令文化体育及旅游范围，抓紧现时正在上升轨道的良好势头，更有作为，更好贡献香港，贡献国家。

她又指，今年是国家「十五五」规划的开局之年，香港正迎来新一轮发展机遇，期望与立法会「同唱一台戏」，踏出行政立法良性互动新方向，更充分发挥「一国两制」的制度优势，善用香港「内联外通」的独特角色，推动高质量发展，并促进大湾区城市在文体旅等多领域的深度融合。

