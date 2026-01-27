Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国际法律事务大楼︱律政司：兴建前期工作年内展开 争取2027年底前施工

政情
更新时间：17:46 2026-01-27 HKT
发布时间：17:46 2026-01-27 HKT

去年《施政报告》提及，政府会在国际调解院总部旁兴建香港国际法律事务大楼。律政司今日（27日）向立法会司法及法律事务委员会提交文件，指大楼前期准备工作现正进行，包括相关可行性研究，以准备申请所需支持及拨款，料今年内展开兴建大楼的前期工作，并在获得所需支持及拨款下，争取于2027年底前开始施工。

未来将持续积极推动推广有关工作

律政司司长林定国曾表示，政府目标将大楼打造成香港国际法律枢纽的新地标，汇聚香港国际法律人才培训学院总部及国际法律及争议解决服务机构、国际法律会议设施、国际法律事务研究和仲裁、调解设施等。

另外，去年12月启动的「香港专业服务出海平台」，结合法律、会计、金融等跨界别力量，深化协助内地企业「走出去」。文件提及，未来将持续积极推动推广工作，包括今年第二及第三季积极考虑在新兴市场如中亚国家加强推广，并会在今年第四季举行香港法律周及香港法律科技节等。

