输入外劳｜议员倡调整以行业工资中位数聘请安排 孙玉菡：要保障本地工人就业优先
更新时间：16:48 2026-01-27 HKT
发布时间：16:48 2026-01-27 HKT
立法会人力事务委员会今日（27日）举行会议，会上自由党、饮食界议员梁进指，以行业工资中位数聘请外劳安排，忽略了年资、技术层次等因素，期望政府可检讨安排。劳福局局长孙玉菡表示，计划原则是本地工人优先就业，政府批准聘请外劳时要确保外劳工资，不得低于相同工种本地工人的中位数，若改变工资中位数计算安排难以确保本地工人就业优先，认为应维持本地工人工资中位数，作聘请外劳的工资。
孙玉菡：不排除将外劳比例限制扩至其他工种
实政圆桌庄豪锋指，目前本港失业率仍维持3.8%，当某个工种的失业率上升，政府应调整外劳对本地劳工的要求比例，甚至设熔断机制。孙玉菡称，当局持续就「补充劳工优化计划」作调整，举例去年就初级厨师、侍应生，施加额外的人手限制，如有需要，当局不排除其他工种都会采取比例限制；工联会、劳工界李广宇认为可以应用更多无人机，以减少高危工作。劳工处副处长（职业安全及健康）冯浩贤表示，政府去年第四季起应用无人机，至今利用无人机38次，成功跟进逾500个违规事项。
选委界伍焕杰问到，政府有否计划建立智能化的网上平台。孙玉菡指会考虑有关建议，又强调雇员再培训局会多用人工智能的手段。
