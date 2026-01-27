回应夏宝龙讲话 李家超提四点领会： 强化当家人意识 聚焦民生福祉

全国港澳研究会昨日（26日）举行北京和香港连线研讨会，中央港澳办主任、国务院港澳办主任夏宝龙出席并致辞，强调行政主导是《基本法》确立的核心原则，必须长期坚持和不断完善，以提升特别行政区治理效能，推动港澳高质量发展。

行政长官李家超今早(27日)在行会前见记者，回应中央港澳办主任夏宝龙有关「行政主导」的致辞，提出四大领会，行政主导是《基本法》设计的特区政治体制，具有政治法律基础，强调行政主导为香港成功基石。政府将强化当家人意识，提高治理效能，并与立法及司法机关各司其职，实践良政善治。

全国港澳研究会昨日（26日）举行北京和香港连线研讨会，中央港澳办主任、国务院港澳办主任夏宝龙出席并致辞。资料图片

强化当家人意识 聚焦民生福祉

李家超在社交网站发文，指特区政府会强化当家人意识，必然会担当作为，继续把行政主导融入治理的各个环节，建设一个善作善成的政府。他亦会持续提高治理效能，承担起对特区的全面领导责任，并在施政过程中广纳和融合社会各界的意见，主动识变应变求变，积极破解累积多年的老大难问题，打破利益固化藩篱，进一步深化改革，著力实践把高效市场和有为政府更好结合起来的理念。

他续称，政府施政会继续以民生福祉为施政目标，尤其做好土地、房屋、医疗、教育、交通、保障劳工、社会福利、关爱共融、青年发展等工作，确保施政成果惠及市民。在行政主导下，行政机关、立法机关、司法机关全力各司其职、各负其责，为市民福祉和香港整体利益，支持和完善行政主导体制，进一步实行良政善治。社会各界亦要共同努力和支持参与，共同坚持和完善行政主导。

