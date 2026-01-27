饮用水风波｜陈嘉信被撤回勋章 李家超形容是「处分」 杨何：技术上不是公务员惩罚机制

政府去年发生购买冒牌饮用水风波，早前公布检讨政府采购机制专责小组报告，以及就采购樽装饮用水事件进行的纪律调查结果。政府决定撤回向时任物流署署长陈嘉信颁授银紫荆星章的决定，另惩处三名物流署人员（包括首长级人员），处分包括停发增薪点。行政长官李家超今日（27日）在行政会议前会见传媒，指任何追究责任都要公平公正、基于事实；日后推出部门首长责任制时，将更加强调部门首长须承担部门的「主体责任」，以及可作出甚么处分。

李家超： 追究责任不可出于个人喜好或憎恶

李家超指，任何追究责任都须公平公正、基于事实，不可以出于某些人的个人喜好或憎恶，必须对各方面都公平公正。他续指，物流署发现「鑫鼎鑫」涉嫌以欺诈手法骗取中标，负责纪律调查的小组发现三名物流署人员犯错，政府将展开纪律聆讯并根据裁定作出惩处，同时也会将涉事人员工作能力不足的问题反映在他们的考核报告中，并且不会给予他们增薪点，其中一名人员，政府也会给予书面告诫。

相关新闻：饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级

李家超：点名批评、撤回勋章影响工作纪录及声誉

至于前物流署署长陈嘉信，李家超表示，调查小组虽发现他未有及时上报，但没有证据显示前署长有直接犯错。不过，事件反映物流署人员的水平广泛不足，在采购工作上有很大的改善空间，处理采购的过程和态度也应更积极和谨慎。因此，财经事务及库务局局长已去信该名前署长，指出在他作为部门首长任期期间，在提升人员的能力、触觉和积极性方面应更有作为。政府会将此信件存档于该名前署长的人事档案以作纪录。政府同时撤回原定颁授予他的银紫荆星章。

李家超解释，针对前署长所采取的措施，包括点名批评、纪录在案、撤回勋章，都影响其工作纪录和个人声誉；而采取相关措施是考虑到他在处理问题上，因下级没有上报，而没有直接参与，及作为部门首长要承担「主体责任」的原则所作出的决定。他强调，「处分」是按事实及其所担当的实际角色而决定，这正是政府履行部门首长责任制的理念。

另外，李家超指，现有公务员纪律制度虽对部门首长管理下属方面有要求和处理方法，但他推行的部门首长责任制，将更加强调部门首长承担部门「主体责任」时，可作出甚么处分，在制定部门首长责任制时会有更清晰的阐述。

杨何蓓茵：撤回星章的确不是公务员惩罚机制

不过，公务员事务局局长杨何蓓茵今日在立法会被追问时回应指，撤回陈嘉信的星章，在技术上的确不是公务员惩罚机制，不同人观感上有不同看法，「我想行政长官亦都顾及了大众的观感，对于整件事的看法。

