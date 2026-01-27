Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾国衞免职｜副局长胡健民署任 民建联出身 曾任宏福苑法团顾问 称无参与大维修招标

曾国衞免职｜国务院今日（27日）决定免去曾国衞的政制及内地事务局局长职务。曾国衞以健康理由辞任，透露前列腺癌指数一直上升，曾作手术等无甚改善，故完成立法会选举后辞任。特首李家超指，会物色继任人选，目前由副局长胡健民署任局长。

现年59岁的胡健民是民建联成员，拥有伦敦帝国学院机械工程学士学位、清华大学高级公共管理硕士学位。他曾开设贸易公司，亦曾担任香港辅警总督察。2015年起任大埔区议员，服务宏福选区，惟2019年连任失败。至2021年10月，胡健民获委任为政制及内地事务局副局长，辅助曾国衞。

宏福苑大火后，曾任宏福苑业主立案法团的法团顾问的胡健民回应指，2021年10月起已辞去法团顾问，再无参与该屋苑的任何事务，包括其于2023年5月16日进行的维修工程招标事宜。

立法会上周四讨论有关「十五五规划」议案，政圈盛传曾国衞会离任，他当日未有现身，由胡健民代为出席。会后胡健民被问及有否收到曾国衞离任消息，他称不回应揣测性问题。

曾国衞以健康理由辞任局长 有更多官员离任？李家超：传闻不正确、不攻自破 无计划再换司局长

曾国衞免职｜任内两场立法会选举录逾3成投票率 被美国制裁称「一点感觉也没有」
 

