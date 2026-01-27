大棋盘︱行政主导再进化 三权「同唱戏」考拿捏工夫

新一届立法会上任后，中央港澳办主任夏宝龙藉全国港澳研究会场合，大谈行政主导的法理根源、体制优势，强调坚持和完善行政主导，需要立法机关、司法机关积极支持配合，形成「强大治理合力」。回归以来本港对于「三权」之间的宪制关系一直有争论，中央官员今次定调，要求三权「同唱一台戏」，以「协作配合」为要义，立法和司法机关如何拿捏好界线，颇考智慧。

乔晓阳举欧美国家为例 同样有行政主导成分

《基本法》无直接提及「行政主导」4字，但实际体现于多项宪制安排，包括提案权、分组点票制度等。不过回归后，香港是否存在西方式「三权分立」，曾掀起一场没完没了的口水战，2020年时任特首林郑月娥形容，香港的三权关系是「互相配合和制衡、各司其职」；前律政司司长梁爱诗则指，香港是「三权分置」。

无再提「制衡」字眼

夏宝龙昨日发言再丰富行政主导内涵，指行政主导是《基本法》设计特区政治体制的重要原则，与国家《宪法》挂钩，并表明「三权分立」是错误说法，批评这是反中乱港分子排斥中央权力的伎俩。他提及实践行政主导有五大好处，例如强化统筹、集中资源办大事等。

久未露面的前全国人大法律委员会主任乔晓阳亦谈及行政主导，据悉他以外国为例，实行总统制的美国、半总统制的法国、议会制的英国，均有行政主导成分，以至港英时期，也是实行行政主导。

4年前完善选制后，夏宝龙曾指立法会是行政主导体制下的机关，与行政机关相互制衡、配合，且「重在配合」。根据港澳办官方稿，夏宝龙今次论述三权虽各有分工，但根本目的一致，在行政主导下为治理好特区，形容是「同唱一台戏」，多补台、不拆台。讲稿未提及「制衡」字眼，「监督」则提过两次，提醒立法会「支持政府不缺位、监督政府不越位」。

完善选制后，立法会对政府的配合度越来越高，议案高效审议，议员若有不同意见，亦倾向在体制内解决，少有公开「拆台」。不过时有议员反映，向政府反映意见需「就住」，难畅所欲言。

议员忧踩「越位陷阱」 反映意见需「就住」

有资深议员指，新时代下议员必定支持政府施政，但监督政府也是议员职责，如何确保不「越位」，不容易拿捏。该人指，本届政府重视互动，如议员对政策有意见，官员会事前先沟通；若不获接受，政府会详细解释，这比旧时代有明显进步。不过他坦言若当局坚持己见，议员可做事情有限，举例上届田北辰就大榄隧道收费提修正案，「不算是越位，因他有详述理据，亦要向选民交代。不过今届有『底气』这样做的议员，应该比较少。」

有议员认为，未来行政主导会更加强势，议员以配合居多，但任何人都有盲点，诸如垃圾征费、交通规例等争议民生政策，议员仍要继续充当「红队」，提供有用建议但表达方式和措辞要把握好。

至于司法机关要积极配合行政主导，以往亦较少论述。行会成员汤家骅指，法院审案必定不受任何干涉，即使政府亦不一定胜诉，但社会须明白，香港司法机关也是宪制一部分，因此在处理重大问题时，必须从维护宪制的角度思考。他又指，当涉及高度自治范围以外事宜，如国防、外交、国安，亦需尊重中央立场，不能相悖，「法院的宪制权力是宪法给予的，它不可能拥有超越宪制的权力。」

