夏宝龙讲话｜民建联：支持特首行使广泛权力 林建岳：贯彻落实行政主导责无旁贷

中共中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙今日( 26日 )在全国港澳研究会专题研讨会上，就「坚持和完善行政主导、促进特别行政区良政善治」发表讲话，深刻阐述行政主导体制的宪制根源与实践路径。民建联对此表示坚决支持和拥护，夏宝龙的讲话正本清源，为香港进一步落实「爱国者治港」原则、提升治理效能、开创由治及兴新局面指明了清晰方向。

民建联全力支持特首依法行使广泛权力

夏宝龙提到，坚持和完善行政主导，关键在于行政长官及特区政府必须强化「当家人」意识，切实担负起治理香港的主体责任。民建联全力支持特首依法行使广泛权力，带领特区政府革新管治理念，主动对接国家「十五五」规划发展战略。该党期望政府以前瞻性思维打破利益固化藩篱，以结果为目标解决市民急难愁盼问题，致力建设一个敢担当、有作为、高效能的服务型政府。

对于立法会工作，夏宝龙提出了明确要求，必须做到「支持不缺位、监督不越位」，建立行政立法的良性互动机制，民建联全体立法会议员对此责无旁贷，将坚定维护基本法确立的宪制秩序，全力支持政府依法施政；同时，在立法层面聚焦民生经济，提出具建设性、可操作性的意见，协助政府提升施政效能。民建联议员将严格以厚植家国情怀，敢于担当作为，热心服务市民以及勤勉参政议政为准则，做到善意监督、理性问责，积极发挥沟通桥梁作用，凝聚强大的治理合力。

林建岳指出，坚持完善行政主导，特区政府是第一责任人，但各界同样责无旁贷。资料图片

林建岳 : 坚持完善行政主导 各界责无旁贷

全国政协常委林建岳表示，对于香港的治理问题，中央多次强调要坚持和完善行政主导，回归以来的历史已充分表明，当香港的行政主导得以彰显，政府的施政效能亦会提高，为香港发展提供保障。相反，当行政主导被阻碍，政府施政不畅，香港的发展也将停滞不前，这表明行政主导对香港发展的重要支持。坚定和完善行政主导，将为香港发展注入更大的动能，提供更大的保障。

林建岳指出，坚持完善行政主导，特区政府是第一责任人，但各界同样责无旁贷，新一届立法会更是肩负重任重托，除了要支持配合，监督促进特区政府更好施政之外，更要勇于担当作为，热心服务市民，勤勉参政议政，树立良好形象等方面展现出新风尚新形象，不负中央和香港市民的重托。

