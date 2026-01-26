财政预算案2026｜自由党倡再减烈酒税 新民党提新生婴儿奖励金 第二胎加至3万

新一份《财政预算案》将于2月25日公布。新民党及自由党今日（26日）先后向财政司司长陈茂波提交建议书，新民党建议引入新生婴儿奖励金累进制，为生育第二胎的家庭发放多50%奖励金，即三万元奖励金，又建议取消限奶令。自由党则建议政府进一步减烈酒税、取消限奶令、改善输入外劳行业工资中位数计算安排，并倡政府带头减免商业用地租金3成。

生育第二胎家庭派三万元

新民党建议，引入新生婴儿奖励金累进制，为生育第二胎的家庭发放多50%奖励金，即三万元，并在其后每多一胎的递增幅度维持在30%；引入累进式子女免税额，设立育儿津贴及儿童医疗券，以示政府对愿意生育的家庭提供支援；研究适度放宽对生殖科技程序的限制，让更多有需要本地家庭受惠，推动高端医疗与辅助生育科技并行发展。该党另建议发展太空经济，设立航天经济办公室及航天统筹专员，就太空经济发展订立新的法律框架。

夏宝龙要求注意形象 新民党：会提醒所有党员

新民党议员李梓敬表示，香港经济正复苏，零售饮食业仍有困难，促政府提供不同诱因，拆墙松绑刺激经济，并调整租金扣税额至15万元；新民党议员何敬康指，香港体育场地相对残旧，且符合国际顶级比赛场馆有限，盼在新发展区预留空间，以支持有实力的队伍兴建主场馆，发展主场经济。

至于公务员应否加薪，新民党表示，政府有既定机制，并有一篮子的因素考虑，应视乎薪酬趋势调查，再考虑政府财政状况作出决定。

新民党议员陈家珮早前逆线行车引起社会关注，陈家珮未有跟随该党会见财政司司长，该党解释由于陈要主持环境事务委员会议，所以未能出席。被问及如何看待国务院港澳办主任夏宝龙要求注意形象的说法，该党认为夏宝龙的忠告是所有议员都需要留意，会提醒所有党员，不论立法会议员或区议员。

自由党倡进一步减免烈酒税。

自由党倡进一步减免烈酒税

政府早前提出减烈酒税，现时烈酒税进口价超200元部分的税率为10%，自由党批发及零售界议员邵家辉认为减烈酒税后烈酒的销量很好，建议改为超100元部分征10%，让更多人受惠，又指限奶令如今已没有需要，促政府尽快取消。他亦表示，香港正经历转型期，期望政府可带头在政府的商业用地，如房委会、房协、机管局辖下土地，减租30%，以支援业界，并在周六及周日提供戏飞优惠，以支持夜经济。

自由党饮食界议员梁进表示，第一期补充劳工计划即将续期，认为可改善行业工资中位数计算安排。另外现时雇主须为每名劳工的两年期合约一笔过缴付9,600元雇员再培训征款，他建议检讨安排，因若有关征款，加上行业工资中位数，以及各样费用，聘请外劳可能比起聘请本地劳工更贵。

选委界议员李镇强期望，可延续电动车一换一计划，以鼓励更多使用汽油车车主，转用电动车，又倡设子女累进免税额，以鼓励中产生育；法律界议员陈晓峰，倡投放2亿在法治建设，推行智慧法院，并投放更多资源在人工智能。

邵家辉：政府近年财赤严重 无特别建议派钱

被问及有否建议向市民派钱或消费券，邵家辉称没特别建议派钱，因政府近年财赤严重。该党的行会成员张宇人表示，「政府唔一定需要扲钱」，可推动业界发起优惠，以刺激消费。

另外，选委界议员陈宗彝及范凯杰亦在今日向财政司司长陈茂波提交预算案建议。陈宗彝认为政府可开放无人机接送酒店旅客的试点应用，倡可先以九龙公园、香港公园、机场作试点，又建议政府入股深圳机场，以与香港机场做到互利共嬴；范凯杰建议，政府按财政状况及经济周期，分阶段恢复每名 2,500 元学⽣津贴，优先支援负担较重家庭，如综援家庭等。同时，加大发债规模，发长周期债券，以支持北都发展，政府亦应组织更多代表团「出海」，说好香港故事。

