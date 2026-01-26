夏宝龙讲话｜林定国 : 强调行政主导非淡化立法和司法角色 旨在确保各界充分尊重并配合行政长官职能和权力

由全国港澳研究会主办的「坚持和完善行政主导 促进特别行政区良政善治」今日( 26日 )早上举行专题研讨会，中央港澳办主任夏宝龙发表了重要主题讲话，数位嘉宾亦发表了他们的宝贵意见。律政司司长林定国表示，坚持行政主导，其实就是坚持全面准确落实《基本法》制定的政治体制，依法办事。虽然行政主导这四个字并没有出现在基本法中，但这个根本原则充分体现在《基本法》的具体条文，特别是第四章有关特区政治体制的内容。

行政长官是结合中央全面管治权和特区高度自治权关键

林定国下午于社交平台发文，指行政长官不单是行政机关的首长，更是整个香港特区的首长，《基本法》第48条尤其赋予行政长官重要职权，是有机结合中央全面管治权和特区高度自治权的关键。

强调行政主导 并非企图淡化立法和司法机关重要角色

林定国指出，强调行政主导，并非是企图淡化立法机关和司法机关在《基本法》下的重要角色，而是要令大家更理解、关注、重视和充分尊重及配合行政长官和行政机关的职能和权力。

他又举例，立法机关当然具有监察和制衡行政机关的职能，但按《基本法》第74条，立法会议员在提出法律草案时，如涉及政府政策，必须先得到行政长官的书面同意；司法机关当然要行使独立审判权，但任何法官的任命，按《基本法》第88条，经由独立委员会推荐后，必须由行政长官任命。

他强调，坚持和完善行政主导的最终目的，是确保整个特区管治团队在依法各司其职的情况下，同心合力全面准确落实「一国两制」方针的最高原则，就是维护国家主权、安全和发展利益，促进香港的繁荣和稳定。