夏宝龙讲话｜李慧琼：行政主导非一帆风顺 但经得起考验 将安排学习会

全国港澳研究会今早（26日）举办「坚持和完善行政主导 促进特别行政区良政善治」专题研讨会，中央港澳办主任夏宝龙强调，坚持和完善行政主导需要立法机关、司法机关积极支持配合，形成强大治理合力。他又向新一届立法会议员提出5点期望，包括厚植家国情怀、敢于担当作为、热心服务市民、勤勉参政议政，以及树立良好形象。他形容立法会议员是「崇高事业」， 寄语议员不止口头上支持，要拿出实际行动、调研政策提供建设性意见，做到「支持政府不缺位」。

李慧琼：行政主导虽非一帆风顺 但经得起考验

立法会主席李慧琼表示，研讨会上议员先听取中央港澳办分管日常工作副主任徐启方发言，其后聆听中央港澳办主任夏宝龙致辞，其发言为新一届立法会工作提供重要指导方向。此外，第十二届全国人大法律委员会主任委员乔晓阳、香港首任立法会主席范徐丽泰、澳门立法会议员施家伦，以及清华大学法学院教授王振民等四位嘉宾亦发表演讲，内容精彩，全体议员均获益良多，深受启发。

李慧琼强调，香港特别行政区一直根据《宪法》和《基本法》实施行政主导，全体议员认同此制度行之有效，切合香港实际情况及需要，符合国家及香港特区整体利益。她指行政主导在实践中虽非一帆风顺，但经得起考验，「是带领香港抓紧机遇、灵活应变、再创高峰的好制度」。

已安排学习会认真研讨会议内容

她又指，研讨会清晰阐明港澳特区新一届立法会的职责使命，立法会将肩负重任，支持配合并监督促进特区政府更好施政，在坚定爱国爱港、勇于担当作为、热心服务市民、勤勉参政议政、树立良好形象等方面展现新风尚，与特区政府共同探索巩固行政立法良性互动的道路。

李慧琼透露，全体议员已安排学习会，将认真学习研讨会内容，集思广益，用心、用力、用情履行立法会宪制职能，全力支持行政长官依法施政，推动行政立法良性互动，主动对接国家「十五五」规划，更好融入国家发展大局，促进香港特区良政善治。

