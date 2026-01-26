政总举行「深入贯彻落实行政主导」研讨会 多名政界人士出席
更新时间：10:52 2026-01-26 HKT
发布时间：10:52 2026-01-26 HKT
发布时间：10:52 2026-01-26 HKT
全国港澳研究会今日（26日）在北京和香港举行连线专题研讨会，香港分场在政府总部举行，中联办官员、特区政府主要官员、行政会议成员及立法会议员等都有出席。
在上午9时许，多名政界人士陆续抵达政总，包括中联办副主任刘光源、中联办副主任孙尚武、中联办副主任张勇、运物局局长陈美宝、立法会议员谭镇国、邵家辉、江旻憓、黄浩明、林筱鲁、庄豪锋、植洁铃、厂商会会长卢金荣等。
消息指，专题研讨会主题为「深入贯彻落实行政主导 促进香港特别行政区良政善治」，预料会有领导人作主题发言。
记者：林彦汛
摄影：苏正谦
最Hit
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT