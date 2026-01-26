Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

政总举行「深入贯彻落实行政主导」研讨会 多名政界人士出席

政情
更新时间：10:52 2026-01-26 HKT
发布时间：10:52 2026-01-26 HKT

全国港澳研究会今日（26日）在北京和香港举行连线专题研讨会，香港分场在政府总部举行，中联办官员、特区政府主要官员、行政会议成员及立法会议员等都有出席。

在上午9时许，多名政界人士陆续抵达政总，包括中联办副主任刘光源、中联办副主任孙尚武、中联办副主任张勇、运物局局长陈美宝、立法会议员谭镇国、邵家辉、江旻憓、黄浩明、林筱鲁、庄豪锋、植洁铃、厂商会会长卢金荣等。

消息指，专题研讨会主题为「深入贯彻落实行政主导 促进香港特别行政区良政善治」，预料会有领导人作主题发言。

记者：林彦汛

摄影：苏正谦

