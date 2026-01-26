据悉夏宝龙提醒议员注意公众形象、树立榜样：「市民看着你、中央看着你」

全国港澳研究会今日（26日）在北京和香港举行连线专题研讨会，香港分场在政府总部举行，中联办官员、特区政府主要官员、行政会议成员及立法会议员等都有出席。据了解，中央港澳办主任夏宝龙在会上发言约45分钟，席间提到立法会议员应该以立法会工作为主，要注意公众形象、一言一行一举一动，「香港市民看着你、特区政府看着你、中央看着你」。他强调，立法会议员要建言献策，有责任支持特区政府施政，又指行政、立法及司法机构中，以行政为领导，要目标一致为香港好，但强调香港有独立的审判权。

夏宝龙强调行政主导与《宪法》挂钩

专题研讨会主题为「深入贯彻落实行政主导 促进香港特别行政区良政善治」，夏宝龙、前全国人大法律委员会主任乔晓阳、首届立法会主席范徐丽泰、清华大学法学院教授王振民、澳门立法会第一秘书施家伦，分别发表讲话。

与会的立法会议员、基本法委员会委员梁美芬会后引述夏宝龙指，中央非常重视香港行政主导，将之与中国《宪法》挂钩，《基本法》虽无直接提及行政主导，但这实际上是「一国两制」的最重要宪制设计。她引述指，行政长官对于行政、立法、司法有最终的责任，有「指引权」及「参与权」。她提到，司法机关固然有独立审判权，但这与行政、立法机关只是功能上的不同，最终责任仍在行政长官身上。

有关「指引」和「参与」一说，梁美芬向《星岛头条》补充指这是其个人解读，当牵涉《基本法》第19条第三款，在决定案件是否涉及国家行为时；又或在国安案件，是否批准外国律师参与时，就有可能出现行政长官参与的情况。她强调，「一国两制」下的行政、立法、司法功能各有不同，司法享有独立审判权，行政长官不会参与司法的具体审判工作，但行政长官是香港特别行政区的最高领导人，也是第一当家人，司法立法行政相互配合，互相制衡的关系，行政长官在程序上，仍有其作为最终责任人的角色。

夏宝龙：希望议员在社会上树立榜样

梁美芬表示，夏宝龙又提到行政主导下的优越性，香港背靠祖国，「 一方有难八方支援」，令香港在经历金融风暴、疫情、2019年动乱下，国家都出手协助，在香港应对风险的时候，充分发挥「一国两制」的优点，亦要求香港理解全面管治权和高度自治权的相结合。夏宝龙亦表示香港IPO达全球第一，在多方面亦已恢复经济秩序和繁荣，寄语香港要主动对接十五五规划，立法会和行政机构要在融入、服务国家发展大局，在机制对接方面做好。

她指出，夏宝龙对新一届立法会议员在责任担当和展现形象方面有特别高的要求，「希望议员在社会上树立榜样，主动提出解决问题的方案」，亦要接触市民，令市民感受到议员在帮助解决民生大事，议员的最重要职责，无论有几多公务，都要以立法会为首要任务，充分展现「爱国者」的立法会如何结合和配合政府施政，作为市民与政府沟通桥梁，是市民的「寒暑表」。夏宝龙亦强调，第八届立法会要主动协助和配合特区政府在对接「十五五规划」，特别在经济、科技及联通世界，令香港更好发挥国际金融中心的地位等方面，议员所提出的方案能形成政策和法律去协助政府。

被问及有澳门立法会代表出席研讨会，对香港有何喻意，梁美芬指，施家伦和范徐丽泰在会上提出不少意见，包括议员其中一个重要工作审议法案，令法律有约束性，从而协助破解民生和发展的困局和难题。她认为香港在北都发展方面有不少可以学习的地方，如专属法例等。

基委会委员梁美芬。

吴英鹏：夏宝龙特别警醒 过去有人阻挠、破坏行政主导

立法会选委界议员吴英鹏表示，会上夏宝龙充分阐明行政主导的政治法律基础，指出行政主导是《基本法》设计的政治体制的鲜明特征，具有深厚的政治法律基础和现实基础，对维护特区宪制秩序、确保「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治、实现高效治理，具有重要意义。他又称，夏宝龙阐明行政主导的优越性，指出实践证明行政主导能够彰显「一国两制」制度优势，有效维护国家主权、安全、发展利益，确保特区长期繁荣稳定，并提升港澳独特优势和竞争力，属有效应对外部风险及挑战的好制度。

他指，夏宝龙阐明港澳特区各界巩固及完善行政主导的责任。回归以来反中乱港分子阻挠、破坏行政主导，造成的惨痛教训警醒大家，要珍惜来之不易的大好局面，要自觉维护好和落实好行政主导。在坚持和改善行政主导上，需要行政长官、特区政府、立法机关、司法机关和社会各界共同配合、努力。

吴英鹏又称，夏宝龙又阐明港澳特区新一届立法会议员的职责和使命，指出新一届立法会议员肩负重任，应当支持配合、监督促进特区政府更好施政，并要爱国爱港、担当作为、服务市民、参政议政，树立良好形象。

立法会选委界议员吴英鹏。

在上午9时许，多名政界人士陆续抵达政总，包括中联办副主任刘光源、中联办副主任孙尚武、中联办副主任张勇、运物局局长陈美宝、立法会议员谭镇国、邵家辉、江旻憓、黄浩明、林筱鲁、庄豪锋、植洁铃、厂商会会长卢金荣等。

