据悉夏宝龙提醒议员注意公众形象：「市民看着你、中央看着你」 特首对三权有「指引权」

全国港澳研究会今日（26日）在北京和香港举行连线专题研讨会，香港分场在政府总部举行，中联办官员、特区政府主要官员、行政会议成员及立法会议员等都有出席。据了解，中央港澳办主任夏宝龙在会上发言约45分钟，席间提到立法会议员应该以立法会工作为主，要注意公众形象、一言一行一举一动，「香港市民看着你、特区政府看着你、中央看着你」。他强调，立法会议员要建言献策，有责任支持特区政府施政，又指行政、立法及司法机构中，以行政为领导，要目标一致为香港好，但强调香港有独立的审判权。

夏宝龙强调行政主导 与《宪法》挂钩

专题研讨会主题为「深入贯彻落实行政主导 促进香港特别行政区良政善治」，夏宝龙、前全国人大法律委员会主任乔晓阳、首届立法会主席范徐丽泰等人发言。

与会的立法会议员、基本法委员会委员梁美芬会后引述夏宝龙指，中央非常重视香港行政主导，将之与中国《宪法》挂钩，《基本法》虽无直接提及行政主导，但这实际上是「一国两制」的最重要宪制设计。

夏宝龙：特首对三权均有「指引权」及「参与权」

梁美芬引述夏宝龙指，行政长官对于行政、立法、司法有最终的责任，有「指引权」及「参与权」，司法机关固然有独立审判权，但这与行政、立法机关只是功能上的不同，最终责任仍在行政长官身上。

她又引述指，夏宝龙强调立法会议员无论有什么公务，都要以立法会为首要任务，重点是如何结合配合政府施政，作为市民与政府沟通桥梁，是市民的「寒暑表」。

基委会委员梁美芬。

在上午9时许，多名政界人士陆续抵达政总，包括中联办副主任刘光源、中联办副主任孙尚武、中联办副主任张勇、运物局局长陈美宝、立法会议员谭镇国、邵家辉、江旻憓、黄浩明、林筱鲁、庄豪锋、植洁铃、厂商会会长卢金荣等。

