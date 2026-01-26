大棋盘︱陈家珮料成新守则第一滴血 同僚一特殊原因求直接告危驾 免「累街坊」？

近期公职人员行为操守广受关注，新一届立法会上任未满月，已有议员卷入争议事件。新民党议员陈家珮被揭于湾仔逆线行车，起初仍辩称「赶开会」、「确认安全才驶入」，之后才公开道歉，事件已明显影响她个人、新民党甚至立法会的形象。今届立法会实施新的议员守则，相信事件很难避免「开file」，势成为新履职制度的「第一滴血」。

陈家珮逆线行车︱初时一度辩解 发现势色不对立即「止血」

正如立法会前主席梁君彦经常形容，立法会像一个金鱼缸，议员会被放大检视，因此更要谨言慎行。今次陈家珮违例「断正」，是非对错已很明显，她最初回应只承认「观感不好」，但网上舆情明显不收货，质疑属掩饰过错。据知，当晚陈家珮与党友已发现势头不对，认为要尽快道歉「止血」，于是深夜在社交平台发帖道歉，翌日出席电台节目再次解画并致歉。

党领导解画指陈家珮「经费不足」 同僚：火上加油

多名议会中人说，立法会议员应尽量聘请司机，避免自行开车，尤其是工作日，一来若卷入交通违例或意外，或对公众形象有影响；二来议员工作忙，请专人开车，自己可腾出多些时间在车程中看文件、与官员或传媒沟通，甚至「补眠」。有前议员指，曾试过开会一整天后开车，但由于太累难以集中精神，要临时找地方停车稍作休息，自此不敢再自行驾车。

对于新民党领导层解释，陈家珮工作经费不足，资源投放在地区，不能聘请司机，有议员向笔者直言是「火上加油」，无论资源如何不足，都不能成为违法理由，何况是公众人士，会做坏榜样；况且若议员经费不足，就请不起司机，「岂非间接话紧其他有请司机的议员，投放少咗资源喺市民身上？」亦有资深议员指出，立法会实报实销工作安排中，确实不包括专职司机，但议员亦可聘请议员助理为自己开车，只要出入地点与工作有关便符合规定的报销资格。

根据《立法会议员守则》，若有关违规的投诉事项正由执法机关调查，要待调查或法律程序完结，监察委员会才可继续处理个案，因此监委会主席李慧琼已表明，暂不会考虑、调查及评论此事。不过有委员认为，法律程序完成后「唔开file好难讲得过去」，虽然初步看事件性质未严重到要动用「极刑」，但此乃明显过错，若然证据确凿仍不处理，反而不利维护新制度的公信力。处分机制分为5级，包括书面警告、谴责，以至暂停职务并扣减酬津等。

陈家珮最终被控不小心驾驶抑或危险驾驶，仍属未知数，有议员坦言，「不小心驾驶」定义阔，如跟车太贴、不慎转错线等都属违例，可能不少议员都曾中招，只是陈家珮今次被「断正」。若此例一开，有人担心日后轻微违例，如违例泊车等，事无大小都要上报监委会，议员面临更大舆论压力；更有人直言，「直接告佢危驾，大家反而安心啲」。

陈家珮已是第二届担任立法会议员，更以领导层接班人身份转战直选，被寄予厚望担大旗。据闻事件爆出后，人大政协、选委群组之间讨论非常热烈，一面倒批评陈家珮，无论是驾驶行为抑或公关应对，但认为「罪不至死」要辞职。

律政司司长林定国近日出席青少年军活动后分享感想，提到法治的根本基础在于明白社会必须要有规矩，并理解守规矩重要性，如不懂守规矩，不明白规则的意义，便无从谈起更高层次的法治。此番话若放在今次违例驾驶事件，可谓掷地有声。

聂风