长者房屋︱何永贤：以人为本关怀长者 推一系列支援与便利措施 

房屋局局长何永贤继日前发文介绍当局在长者房屋政策上的硬件与设施，包括在公共空间设计、单位小工程上为长者创造更宜居空间，及在乐龄科技上支援长者需要后。今日（25日）再在社交平台分享房屋署在关怀长者、推行各种支援与便利措施上的一系列工作。

试点计划作出逾1800次福利服务转介

何永贤表示，当局注重长者得到的实际关心与支援，除了屋邨管理人员会主动上门探访，房委会还与社会福利署就「单老」及「双老」住户资料建立试点对比机制，由去年7月至12月底，「关爱队」在试点计划下已接触及探访超过27000个住户，并作出了逾1800次福利服务转介。

本年度的「邨『友』好事」将支援长者纳入为重点项目，积极与不同政府部门及机构合作，例如与衞生署合作于60个屋邨推展「我好叻」健康推广计划，鼓励长者培养健康生活习惯等。

过去10年7万家庭受惠优先配屋计划

据局方数字，在政策上现时有「高龄单身人士」优先配屋计划、「共享颐年」优先配屋计划及「天伦乐」优先配屋计划，过去10年已有约70000个家庭受惠于这些计划。年满70岁或以上的长者，包括全长者宽敞户、居于一型设计的长者住屋或无独立设备的「改建一人单位」住户，如自愿调迁至一个面积较小的公屋单位，可获终身免租。

此外，在资助出售单位方面，也有「家有长者优先选楼计划」及「长者业主楼换楼计划」，让长者或有长者的家庭有更多机会选择合适居所。

支援符资格回港长者可恢复户籍

何永贤续称，有见一些长者选择到内地养老，但又怕适应不了或需回港，支援参加「可携社会保障计划」、在粤闽两地养老的香港长者，可保留其公屋单位不超过6个月。已交回公屋单位或删除公屋户籍的长者，在符合一定资格和资源许可下，可重新获编配公屋单位或恢复户籍。

何永贤补充，要让长者安居，更多「以人为本」、贴心的服务支援是非常重要的，局方未来会与相关部门一起努力，用心为「老友记」服务。

