创科成保持经济动力存亡因素 陈茂波：外国对香港经济展望正面 与过去数年变化显著

财政司司长陈茂波表示，百年变局正加速演进，大国之间的竞争较量越趋剧烈，对于地缘政治的风险，必须保持高度警惕，加强忧患意识。同样重要的是要在大变局中，抓紧国家扩大高水平双向开放、推进高质量发展所带来的新机遇，积极用好香港的「内联外通」独特优势，为自身发展开创更宽广的空间，也为促进国际间的对话和合作贡献力量。

陈茂波在网志表示，在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会刚结束。在这次年会中，国际社会的分裂和鸿沟更趋突显，但对于绝大多数的国家和地区而言，世界不能重回「弱肉强食」的丛林法则；相互尊重、求同存异、共同发展始终是人们心底里的强烈意愿。他在年会接触的众多政商领袖，都不约而同表示，在全球面对种种复杂的发展和治理难题之时，大家更应合力维护多边主义，通过对话和合作来解决问题。

中国快速发展续成年会关注点

陈茂波指，中国的快速发展，继续是年会中的关注点。随着劳动力水平提升、科技的跨越式发展，以及人民对美好生活的期盼，发达国家应该意识到，中国过去出口劳动密集型产品的增长模式正出现质的转变，其高端工业以至科技产品正在国际市场上快速占有席位；与此同时，中等收入群体增长迅速，蕴藏着巨大的消费潜力，这也将为外资企业带来庞大的机遇。

地缘政治以外，年会聚焦的另外一个议题是科技变革的路向。今年的会议中，大家的共识是对创新科技的掌握和发展，已成为保持经济动力与竞争力的「存亡因素」。如何借助人工智能支持经济，如何应对人工智能发展带来的就业挑战，都是讨论的焦点。

与会者对香港稳中向好发展前景感兴趣

陈茂波称，在今年年会上，与其他包括公营机构、金融、创科、学术、传媒等界别的「香港队」成员，都积极通过公开演讲、圆桌会议、双边会面等，向各地领袖介绍香港的最新情况和优势。香港国际资金的持续流入及金融市场的向好势态，都吸引到这些的领袖的注意，他们都对香港的稳中向好的发展前景相当感兴趣。与会人士普遍对中国和香港的经济发展与展望都相当正面，这态度跟过去几年比较，起了显著的变化。

可以预期，随着全球各地重新调整自身策略，以发展更多元、更具韧性的经贸和产供链伙伴关系，香港作为连系中国与世界的「超级联系人」和「超级增值人」，将会受惠其中，并开创出新的机遇。