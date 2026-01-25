陈家珮逆线行车｜原定出席慈善跑终「甩底」 陈现身回应：失眠脚软，跑不到 二十字回应会否继续「避风头」…

新民党立法会议员陈家珮日前在湾仔逆线驾驶，引发争议，昨午现身港岛交通部自首及录取口供，就事件向公众致歉。她今早（1月25日）原定出席「恒基 x 博爱中环海滨慈善跑2026」的「领袖杯」，但未见现身。有出席活动的立法会议员表示，公众人物应时刻警惕。陈家珮回应指，因近日事件导致失眠，无法参赛。

陈家珮原在参加者名单中

「恒基 x 博爱中环海滨慈善跑2026」的「领袖杯」邀请政商社及传媒代表参与，陈家珮原本也在名单中，但她今早未有露面。记者向现场人员查询，确认陈家珮未出席活动。

相关新闻：

陈家珮逆线行车｜亲身到警署录取口供 陈家珮承认：今次做咗好错嘅决定

陈家珮二十字回应会否继续「避风头」

「领袖杯」有不少立法会议员参与。立法会议员兼恒基兆业地产执行董事黄浩明，受访时被问到陈家珮逆线驾驶事件，他指该议员已作出适当道歉， 「作为公众人士、公众人物，我想我们时刻都要警惕住，小心啦大家。」

另一立法会议员梁文广指，市民期望立法会议员为大众发声及争取，「所以我都期望，市民可以将焦点，摆在我们议会的工作里面。」

陈家珮接受本网电话访问表示，有报名参加「领袖杯」，但最近两日失眠「脚软软」，故昨日通知主办方未克出席，「纯粹是体力不太好，睡眠不足，应该应付不到（项目）。」被问到未来一段时间会否避免出席公开活动「避风头」，她回应指：「若主办方不介意，会尽量出席已答应出席的活动」。

就调查进展，陈家珮透露警方称一般需数周处理，加上新春假期，可能比一般时间要长，「所以要静侯（警方）通知。」至于会否有进一步行动表达歉意，她说暂未想到太远，「现在我觉得最紧要是落了口供，看警方那边问法律意见后有甚么决定。阶段性去看，我自己都道了歉，所以给公众一个交代，都要等警方的（调查结果），才是真正给公众一个交代。」

记者：萧博禧