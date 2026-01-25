陈家珮逆线行车｜原定出席慈善跑活动惟未现身 议员同僚：公众人物应时刻警惕

新民党立法会议员陈家珮日前在湾仔逆线驾驶，引发争议，昨午现身港岛交通部自首及录取口供，就事件向公众致歉。她今早（1月25日）原定出席「恒基 x 博爱中环海滨慈善跑2026」的「领袖杯」，但未见现身。有出席活动的立法会议员表示，公众人物应时刻警惕。

陈家珮原在参加者名单中

「恒基 x 博爱中环海滨慈善跑2026」的「领袖杯」邀请政商社及传媒代表参与，陈家珮原本也在名单中，但她今早未有露面。记者向现场人员查询，确认陈家珮未出席活动。

相关新闻：

议员：期望将焦点放在议会工作

「领袖杯」有不少立法会议员参与。立法会议员兼恒基兆业地产执行董事黄浩明，受访时被问到陈家珮逆线驾驶事件，他指该议员已作出适当道歉， 「作为公众人士、公众人物，我想我们时刻都要警惕住，小心啦大家。」

另一立法会议员梁文广指，市民期望立法会议员为大众发声及争取，「所以我都期望，市民可以将焦点，摆在我们议会的工作里面。」

记者：萧博禧