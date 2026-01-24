前海发布引领区2026年行动方案 涵21方面举措 加快推动「深港汇」双向总部基地

前海近日印发实施《前海建设深港深度融合发展引领区2026年行动方案》，是前海连续第二年在开年聚焦深港合作，以21方面举措、56项具体任务，系统性推动规则衔接、产业协同、民生融通三大关键领域突破，为深港深度融合发展引领区建设注入动力，支持香港更好融入和服务国家发展大局。

推动金融「监理沙盒」创新应用

在打造深港规则衔接新示范方面，《行动方案》围绕7大方向，包括探索实施与香港规则衔接举措、推进金融市场互联互通、深化法律规则衔接、加快航运物流规则衔接推动资料要素跨境便利流动、加强深港标准对接、促进深港人才自由流动等。具体包括深化深港私募通，试办香港新工程合约模式等创新政策，推动金融「监理沙盒」创新应用、深港跨境低空物流试点、国际资料中心等重点项目，兴建深港国际技术转移人才培育（前海）中心等。

《行动方案》围绕7大方向，包括探索实施与香港规则衔接举措、推进金融市场互联互通、深化法律规则衔接、加快航运物流规则衔接推动资料要素跨境便利流动、加强深港标准对接、促进深港人才自由流动等。

深圳APEC契机拓展国际经贸合作

在建立深港现代服务业高品质发展新高地方面，《行动方案》涵盖8方面工作举措，包括加速「深港汇」双向总部基地建设，支持香港巩固提升国际金融、航运、贸易中心地位，支持香港建设国际创新科技中心、中外文化艺术交流中心，协助香港专积极参与香港北部都会区建设，依托深圳举办APEC会议的契机拓展国际经贸合作网。具体包括支持香港专业人士及机构到前海执业展业，重点打造「深港汇」双向总部基地、「赴港上市直通车」、「深港汽车快通计划」等。

推动民生融通方面，《行动方案》支持香港青年就业创业、联合香港打造国情教育基地、系统优化住房教育医疗保障、营造兼具港风港风味与国际接轨的生活氛围、提升深港跨境通行效率、打造专业化港人港企服务中心。具体包括健全多通路供给、长短期结合的港人住房保障机制，实际保障在前海工作和居住的香港居民子女入学需求，扩大「港澳药械通」「长者医疗券」服务范围等。

港区全国人大代表、立法会议员梁美芬表示，专业服务与软实力服务的重要性，希望和前海一起，让香港更好融入并服务国家发展大局。

前海管理局首席港澳联络专家黄梓谦表示，今年主要工作包括加快推动「深港汇」双向总部基地建设。

黄梓谦：加快推动「深港汇」双向总部基地建设

港区全国人大代表、立法会议员梁美芬表示，专业服务与软实力服务的重要性，希望和前海一起，让香港更好融入并服务国家发展大局。前海管理局首席港澳联络专家黄梓谦表示，今年主要工作包括加快推动「深港汇」双向总部基地建设，以香港为总部的具规模或独角兽企业，通过项目遴选后，可在前海建立另一个联动的大湾区总部。

政府：凸显前海高质量发展决心

前海管理局引述特区政府指，《行动方案》凸显了前海高质量发展的视野与决心，方案提及的发展方向，对进一步推动两地规则衔接、机制对接，深化双方合作与交流具有重大意义。特区政府各政策局正积极研究《行动方案》的各项举措，将持续支持前海发挥先行先试功能，推动更多政策创新突破，引领社会各界抢抓前海发展带来的新机遇，发挥香港在「一国两制」下的得天独厚优势，共同推动大湾区高质量发展。