香港青少年军成立十周年 团员增至5千人林定国：培养青年守规与国民意识

香港青少年军总会成立十周年，成员人数由初期的百余人增长至近五千人。律政司司长林定国认为，青少年军透过纪律训练及活动，在培养青少年基本价值观、法治意识、社群意识及国民身份认同方面，扮演重要角色。

助训练学员懂守规 建法治基础

林定国今日(24日)在社交平台发文，指香港青少年军总会成立十年，成员人数由成立之初仅一百余人，发展至现时近五千人的规模。回想2020年11月底，当时尚未加入政府，曾受谭惠珠所托，参加青少年军的活动，分享对《国安法》的看法；加入政府后，则更频繁参与青少年军的活动，例如一同吃咖喱、参与升旗礼及步操等，感谢陈振彬主席的邀请与信任。

他称，青少年军在香港的角色独一无二，它将纪律、分工合作、法治观念、社群意识及国家认知，融入训练与活动中，让青少年在实践中掌握。其活动旨在培养青少年的基本价值观，首要是纪律，其次是分工合作。不论步操或升旗礼，均需每位成员遵守规矩，接纳同一步伐方可完成。

林定国指，此类训练与法治环境、法治意识的培养有密切关系，法治的根本在于明白社会需有规矩，并理解守规矩的重要性。若不懂守规，便无法建立更高层次的法治观念。同时，法治意识的基础亦离不开社群意识（sense of community），强调互相尊重、求同存异及适时妥协。

建立国民身份认同 助建人际关系

他又指，青少年军的厉害之处，是在推动纪律与价值观之外，亦能加深团员对国家的理解，培养国民意识。增加青少年对《宪法》、《香港国安法》的认识，并教授中式步操及升国旗等实在活动，使其明白国家与制度。

此外，林定国说，制服团体对现今青少年更重要的任务，是加强人与人之间的沟通。现时青少年与机器沟通的时间远超与人交流，此现象值得反思。青少年军讲求团队合作，鼓励成员沟通了解，学习即使面对矛盾，仍要要学会如何把事情做好，这些对青少年未来的发展，有很重要的功能。

基于过去十年奠定的坚实基础，他深信青少年军在未来十年将有更辉煌的成就。

