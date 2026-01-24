财政预算案2026｜吴杰庄倡推「夜间电子消费券」振夜经济 吴锦华吁有盈余向市民「派糖」

新一份《财政预算案》将于2月25日公布，多位立法会议员就税务宽减、支援中小企及提振经济等方面提出建议。选委界吴杰庄今早（24日）在电台节目表示，不少中小企食肆因晚间客量不足而没有开门营业。他建议政府推出「夜间电子消费券」，限定在晚上9时或9时半后使用，以刺激夜间消费。此外，他亦建议提高子女免税额，并将长者医疗券扩展为「银发券」，让长者除了医疗开支外，亦可用于购买乐龄产品或旅游服务等。

会计界吴锦华料政府资本帐目在2至3年仍录赤字

会计界吴锦华在同一节目中表示，政府首先要投资未来，认为政府以发展经济为主轴，需投资未来。目前正值投资阶段，保守估计未来2至3年政府资本帐目仍将录得赤字，期望5至10年后可有经济回报。他亦指，若有财政盈余应推出惠及市民的措施，例如增加税务宽减、调整中产人士供楼或租金的扣税额，并研究将外佣薪金纳入雇主扣税项目。

陈祖恒倡为中小企提供税务宽减

经民联陈祖恒赞同政府应以投资未来为首要，并认为需投资于市民及中小企业，例如为中小企提供税务宽减，以及鼓励市民学习人工智能（AI）科技等。他亦指，当前国际局势复杂，不少资金正流向香港，香港需维持简单低税制，持续招商引资，吸引外资来港，并协助内地企业利用香港平台「出海」。

政府因应北都发展，基本工程开支由年均约900亿元增至每年约1200亿元。吴杰庄提醒，发债所得资金要用得其所。吴锦华建议，发债所得资金应用于工务工程，而非医疗等经常开支，政府应维持财政纪律，避免「以债冚债」。他又指，会计界支持政府发长债，但长债利息较高，建议政府与「一带一路」国家合作发行零息债。

