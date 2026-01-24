Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈家珮逆线行车｜承诺短时间内不会驾驶 料下午到警署落口供

政情
更新时间：09:49 2026-01-24 HKT
发布时间：09:49 2026-01-24 HKT

网上有影片拍到新民党立法会议员陈家珮昨日(23日)驾车在湾仔谢斐道逆线行驶，前方有多辆闪灯的消防车。身兼立法会监察委员会成员的陈家珮今日(24日)在电台节目表示，「因为心急做咗好草率的决定」，向广大市民道歉，并称愿意承担法律后果，稍后会主动接触警方，提供事发经过的所有资料，协助调查。她又指会改善驾驶态度，短时间不会驾驶。据了解，她将于下午到警署落口供。

相关新闻：新民党议员陈家珮湾仔逆线行车 辩称赶开会深夜出po致歉认错 警方跟进事件

陈家珮昨日亦有在社交平发文，承认忽视道路规则，作出错误判断，将为事件作出反省，承诺日后严谨端正遵守规则。

警方表示，留意到网上流传有关片段，由港岛总区交通部跟进事件。

