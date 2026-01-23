陈家珮逆线行车| 辩称赶开会驶入停车场 深夜出po致歉认错 警方跟进事件

有网民在社媒上载短片，显示一辆黑色特斯拉电动车在湾仔谢斐道怀疑逆线行驶，前方至少有多辆闪灯的消防车，群组内亦流传另一张相片，可见涉事啡短发司机身穿粉红色西装外套，正下车准备离开停车场。新民党立法会议员陈家珮回复《星岛》查询时确认，相中人正是她，强调「知道逆线行车行为不对，亦认同观感不好，但当时已确定安全才驶入，且没有阻碍消防人员行动。」

警方表示，留意到网上流传有关片段，由港岛总区交通部跟进事件。

陈: 确定安全才驶入 没阻碍消防员行动

陈家珮向记者解释，原计划于早上8时许泊车后前往附近开会。她称自己等候一段时间，曾绕行回头观察，留意到有3辆消防车停在该路段，形容「消防员正在工作中。」为免打断他们执行职务，她未有上前查询，但因赶时间开会，判断消防车短时间内不会驶离，而该停车场只有一个出入口，故马上驶进停车场」。她强调当时确定安全才驶入，且没有阻碍消防人员行动。

陈家珮深夜在社交平台出po向市民致歉。

深夜出po：向香港广大市民致歉

晚上11时35分最新消息，陈家珮深夜在社交平台出帖文，「向香港广大市民致歉」，并承认忽视道路规则，作出错误判断。贴文称：「今晨约八时，本人在驾驶期间忽视道路规则，作出错误判断。本人为此事深感歉意，并会作出反省，承诺日后严谨端正遵守规则。」

陈为立法会监委会成员 负责监察执行《议员行为守则》

翻查资料，陈家珮是立法会新成立的监察委员会成员，负责监察执行今届刚生效的《议员行为守则》。

记者︰黄子龙