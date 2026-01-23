官场传换人 何永贤今明两天休假 消息：家有帛事休假 1.25回任
发布时间：18:29 2026-01-23 HKT
政圈近日多名问责官员将「落马」，被点名的包括房屋局局长何永贤。《星岛头条》记者今日（23日）翻查政府宪报，发现何永贤1月23日及24日休假两天，由副局长戴尚诚署任局长一职。知情人士指，何永贤因家有长辈离世休假，将于周日（1月25日）回任 。
《星岛》昨报道，独立委员会仍在调查宏福苑火灾起因，真相尚待查出，政府采取任何行动都必须建基于事实，这样才对各方面公平，因此短期内即使有官员离任，相信因大火问责无关，而且有其他政治考虑。何永贤昨晚在Facebook贴文，交代房屋局推出的长者友善设施，并指「稍后」会再分享当局在服务长者上的工作。
本周官场新闻特别多，先有政府饮用水风波纪律行动公布，再有驻天津处主任郑震生被解雇，再传出多名问责官员将「落马」，上榜名单包括政制及内地事务局局长曾国衞、房屋局局长何永贤，以及一名副司长。
政府对上一次高层人事变动是2024年12月，时任运输及物流局局长林世雄、文化体育及旅游局局长杨润雄被免职，分别由陈美宝及罗淑佩接任。
相关新闻：
大棋盘即时点评｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
大棋盘｜高官换人时机微妙 政界竞猜接班人选 两类人才有望上位？
