支联会颠覆案│陈曼琪：案件控罪性质严重危害国安 坚决支持香港法院依法审理

已解散的支联会、前正副主席李卓人、何俊仁和邹幸彤被控煽动他人颠覆国家政权罪，其中何俊仁认罪。选委界议员陈曼琪今日（23日）发表声明，坚决支持香港法院依法审理。她指出，该案控罪内容指各被告鼓吹及宣扬「结束一党专政」为国家宪法所不容，包括何俊仁不认同中国共产党领导及公开表达对中国共产党的敌意，以及何俊仁承认煽动颠覆国家政权，可见该案所涉控罪性质严重，危害国家安全，企图颠覆国家政权，是破坏国家根本制度的犯罪行为。

结束一党专政属颠覆国家根本制度

陈曼琪续指，《香港国安法》依法尊重和保护人权，符合《公民权利和政治权利国际公约》的国际人权标准，言论自由并非绝对的自由，国家安全必须具凌驾性。

斥外来干预 称国安具凌驾性

对于有外国政客及媒体等攻击和抹黑《香港国安法》及相关案件，陈曼琪予以严正指责。她强调，《香港国安法》依法尊重和保护人权，符合国际人权标准，但言论自由并非绝对，国家安全必须具凌驾性。她重申，国家安全不容挑战，香港事务纯属中国内政，司法独立必须坚持，绝不允许任何外来干预。