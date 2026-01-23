支联会颠覆案│陈曼琪：案件控罪性质严重危害国安 坚决支持香港法院依法审理
更新时间：17:57 2026-01-23 HKT
发布时间：17:57 2026-01-23 HKT
发布时间：17:57 2026-01-23 HKT
已解散的支联会、前正副主席李卓人、何俊仁和邹幸彤被控煽动他人颠覆国家政权罪，其中何俊仁认罪。选委界议员陈曼琪今日（23日）发表声明，坚决支持香港法院依法审理。她指出，该案控罪内容指各被告鼓吹及宣扬「结束一党专政」为国家宪法所不容，包括何俊仁不认同中国共产党领导及公开表达对中国共产党的敌意，以及何俊仁承认煽动颠覆国家政权，可见该案所涉控罪性质严重，危害国家安全，企图颠覆国家政权，是破坏国家根本制度的犯罪行为。
结束一党专政属颠覆国家根本制度
陈曼琪续指，《香港国安法》依法尊重和保护人权，符合《公民权利和政治权利国际公约》的国际人权标准，言论自由并非绝对的自由，国家安全必须具凌驾性。
斥外来干预 称国安具凌驾性
对于有外国政客及媒体等攻击和抹黑《香港国安法》及相关案件，陈曼琪予以严正指责。她强调，《香港国安法》依法尊重和保护人权，符合国际人权标准，但言论自由并非绝对，国家安全必须具凌驾性。她重申，国家安全不容挑战，香港事务纯属中国内政，司法独立必须坚持，绝不允许任何外来干预。
最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
2026-01-22 13:20 HKT
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
2026-01-22 16:55 HKT
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
2026-01-22 11:46 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT