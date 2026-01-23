立法会｜多个事务委员会正副主席自动当选 「双料」议员关注会期与区议会撞期 陈凯欣：改期空间有限

立法会各事务委员会今天（23日）举行主席及副主席选举，多个委员会的正、副主席均只有一人获得提名，自动当选。有身兼区议员的立法会议员提出，事务委员会例会与区议会撞期欲作协调，但立法会委员会众多，可更改空间有限。

立法会多个事务委员会正副主席结果出炉

经济发展事务委员会，由商界（第三）严刚当选主席、民建联选委界何俊贤，在无竞争下自动当选副主席；食物安全及环境衞生事务委员会的主席和副主席，分别由选委界陈凯欣和九龙中杨永杰当选；房屋事务委员会由吴秋北和梁文广分别自动当选正副主席。

发展事务委员会主席，由选委界林筱鲁自动当选，副主席则由经民联刘业强出任；环境事务委员会由新民党陈家佩出任主席、民建联葛珮帆当选副主席；选委界管浩呜出任福利事务委员会主席、副主席则为工联会陈颖欣。

多数改会议日期皆因涉及全国性会议

其中食物安全及环境衞生事务委员会会议期间，陈凯欣提到该委员会例会，通常是每个月第二个周二下午举行，本身是东区区议员、民建联植洁铃即表关注，称区议会会期亦是逢周二的下午，询问委员会例会有否改动的空间。陈凯欣表示，明白议员公务繁重，但秘书处需与政府协调出席会议时间、委员会亦不能与其他委员会时间相撞，多数改会议日期皆因涉及全国性会议，故更改的空间很有限。

记者：郭咏欣