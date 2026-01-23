Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈茂波于达沃斯论坛分享香港减碳策略 会晤商界及国际组织领袖

政情
更新时间：10:16 2026-01-23 HKT
发布时间：10:16 2026-01-23 HKT

财政司司长陈茂波昨日（达沃斯时间1月22日)继续在瑞士达沃斯的世界经济论坛年会行程，在专题会议上分享香港的减碳策略与绿色金融发展，并与多位国际组织及商界领袖会面，交流环球经济议题。

论坛分享香港绿色转型经验

财政司司长陈茂波于早上出席以「如何为减碳项目融资」为主题的专题会议，并担任发言嘉宾。他于会上指出，国家与香港正稳步迈向碳中和，并分享香港在2050年前实现此目标的策略。

陈茂波表示，政府透过政策诱导企业与消费者改变行为，例如为电动车提供税务减免、为绿色建筑提供诱因，并为可持续氢能交通工具等试验项目提供财政支持。同时，香港作为国际金融中心，亦积极利用绿色债券、ESG基金等产品，引导私人资本参与减碳进程，并透过发行代币化绿色债券及将基建项目贷款证券化等金融创新，促进绿色项目投资。

他强调，公众支持是绿色转型的关键，政府正制定与国际接轨的可持续分类目录及披露标准，确保资金真正用于绿色项目。

会晤各地政商及国际组织领袖

陈茂波在达沃斯期间，亦与多名政商界及国际组织领袖会面，包括世界经济论坛总裁兼首席执行官博尔格‧布伦德，以及国际货币基金组织第一副总裁 Gita Gopinath，就环球金融等议题交流。

他亦分别会见罗兵咸永道全球主席康慕德、AXA安盛集团行政总裁Thomas Buberl，以及Amazon Web Services全球公共政策副总裁Michael Punke，讨论当前环球经济、市场情况和技术发展。

陈茂波已完成达沃斯的访问行程，将于1月24日（周六）早上返抵香港。

