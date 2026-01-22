港科院10周年│李家超：冀下个10年实现更多科研愿景 创科将成香港未来核心动力

香港科学院今（22日）举办10周年晚宴，近200位来自学界、政界及商界的领袖及合作伙伴到场，包括行政长官李家超、创新科技及工业局局长孙东等，回顾港科院过去10年推动本地科研发展、促进创新方面的成果。

李家超：创科产业将成香港未来核心动力

李家超致辞时表示，凭借国家的坚定支持、北都的快速推进，以及香港科学院等重要伙伴的持续贡献，本港的科学与创科产业将成为城市繁荣未来的核心动力。他亦期待见证港科院在下一个十年，实现更多科研愿景与重大进展。

李家超指，港科院一直是特区政府发展香港创科产业的重要合作伙伴。过去10年，港科院在汇聚本地及国际顶尖科学家方面发挥关键作用。同时，港科院亦致力培育具潜力的青年科技人才，推动香港追求卓越科技成就。

新田科技城与港深创新及科技园 共建关键节点

他又提到，本港2024年研发总开支约360亿元，较2014年的160亿元增长逾两倍。同期，创科从业员人数亦大幅攀升约70%，从3.5万人增加至约5.9万人。香港更孕育了20家独角兽企业。根据最新统计，本地初创企业生态圈蓬勃发展，数量已达约4,700家。他相信，随著香港持续吸引优秀创科人才、企业及初创团队落户，这些数字将持续增长。

李家超又称，除了在国际排名屡创佳绩，将香港建设成国际创新科技中心，是特区政府施政的重中之重。政府正全力推动创科全链条发展，包括巩固基础科研优势、促进中游科技成果转化及商品化，以及鼓励下游产业发展。他表示，港深创新及科技园已于上月正式开幕，而位于新田科技城的210公顷新创科用地，正是合作区的自然延伸。新田科技城用地与港深创新及科技园，将共同构建关键节点，促进上、中、下游创科产业整合聚变，助力香港发展成为具有跨界影响力的创科重镇。

记者：曹露尹

摄影：何家豪