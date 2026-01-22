香港普通法司法实务研修班踏入尾声 林定国 : 学员回馈 「没想到会这么好！」是最好的肯定

律政司司长林定国今日表示，为期11日的第二届香港普通法司法实务研修班转眼来到尾声，他收到学员回馈 :「想到了会很好，但没想到会这么好！」形容是对研修班最好的肯定。

研修班安排密集 让学习在理论、实践与交流中逐步深化

他于社交平台发文，指研修班安排相当密集，包括9节课堂、8节参访、3场对话交流、2场实务操作及其他活动，合共17位讲者参与。不同形式的活动相互配合，让学习在理论、实践与交流中逐步深化。他亦争取机会在午饭时间与学员一起，一边吃便餐，一边轻松倾谈，亲自回应他们提出的问题。

学员先后参观终审法院、立法会，旁听高等法院庭审、与香港法官和资深法律人员对谈，让内地法官从不同的角度理解香港法律制度的运作。有学员指出参观终审法院时，大法官宣誓词中的「以无惧、无偏、无私、无欺之精神，维护法治，主持正义」让他们印象深刻，而能亲身出席2026年法律年度开启典礼，是更深刻的体会，让他们了解到普通法制度在香港如何连接历史与现实，同时感受到香港法官对「一国两制」的制度信心，以及对《基本法》、司法独立和程序公义的坚守。

学员 : 讲者深厚专业知识和生动案例 有助更了解普通法思维精髓

有学员分享，从最初面对英文案例和法律条文时的手足无措，到逐步能够掌握查阅香港判决和公司资料的方法，并能够深入研读与分析；从对公司法条文的机械记忆，进一步结合普通法原则作出整体理解，能力提升令人鼓舞，也带来更大自信。有学员认为，讲者严谨的学术态度、深厚的专业知识和生动的案例，让他们不仅掌握了法律条文，更了解普通法思维的精髓。

林定国指课程的完结，是双方加深关系的起点，也是把知识带回实务的开始。有学员表示，将把所学应用于涉外商事诉讼的司法实践中，准确衔接不同法律体系的司法逻辑、依法平等保障中外当事人的合法权益，持续为改善跨境营商环境贡献力量。

他相信未来无论有任何机会或需要，香港的同业都会乐意在能力范围内加强沟通协调，推动彼此人与人之间的关系，广交朋友。该种专业连结既有助于两地司法与法律人员的合作，亦是落实「一国两制」和推进国家法治建设重要的一环。