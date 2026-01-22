李家超与东盟成员国驻港总领事午餐 致力深化双方经贸关系

行政长官李家超今日（22日）与东盟成员国驻港总领事及代表共进午餐，深化连系、增进了解并推进共同目标。他指东盟去年取得令人振奋的非凡成就，包括去年10月在吉隆坡举行的第47届东盟峰会取得历史性成果，以及东帝汶正式成为东盟第11个成员国。

已访7成员国 李家超：香港视东盟为重要伙伴

李家超在社交平台发文表示，香港重视东盟为重要伙伴，自2010年起，东盟一直是香港第二大商品贸易伙伴，2025年首11个月，香港与东盟的商品贸易额按年同期更录得百分之二十八的强劲增长。香港驻吉隆坡经贸办上月投入运作，作为特区政府在东盟第4个经贸办，证明本港持续致力深化与东盟的经贸关系。

李家超又指，自上任后自己三度访问东盟，已到访了东盟11国的7个国家，特区政府各司局长自2024年起亦共13次出访东盟国家，过去数年也接待多名访港的东盟高层官员。他强调，香港会继续成为东盟的坚实伙伴并共同开创更美好未来，亦深信东盟将持续创新高峰。

