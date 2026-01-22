跨境网购不合规电器肆虐 邵家辉去信政府促严查平台 必要时修例杜绝走漏

近年跨境网购不合规电器到港的情况日益严重。自由党立法会议员邵家辉今日（22日）在社交媒体发文，不点名提及一间跨境电商平台以「公屋特惠」作招徕，向香港客户推销电器商品，并声称可提供更换英式插头、苏底、拉电线制位、更换/加装原有电箱保险制等服务，但相关产品及所涉电工人员是否合规合格，令人存疑。邵家辉因此已于昨日紧急去信环境及生态局局长谢展寰，要求正视跨境网购不合规电器进口的问题。

部分属受管制电器 未付循环再造征费

邵家辉表示，香港是自由港，一向欢迎所有合法合规的商品，本地电器行业亦秉持开放竞争理念，与各地合规产品良性竞争，为消费者提供更多优质选择。不过，不少跨境网购电器并未附有符合安全规格证明书，部分属受管制电器亦未有按本地法例缴付循环再造征费及贴上能源效益标签。

他形容，此情况不仅对市民的消防安全构成潜在风险，也对本地合规经营的供应商造成不公平竞争，更会衍生日后社会处理相关废旧电器时所需承担的额外公共成本

邵家辉要求政府尽快回应相关疑问，包括是否已对该平台向香港市民销售的电器产品进行全面核查，确保其完全符合香港法律要求，包括具备有效的「符合安全规格证明书」、正确标示能源效益标签，以及已依法缴付循环再造征费等。

他强调，当局应采取果断措施，严正打击销售及供应不符合香港法规的电器产品之行为；如有必要，应尽快修订法例，清晰界定现行条例中模糊之处，以强化口岸监管，切实阻截不合规电器流入香港市场，保障市民安全。