大棋盘即时｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机

港府高层再传「大地震」，特首李家超任期只剩一年半之际，有指部分问责官员将于短期内被撤换，包括政制及内地事务局局长曾国衞、房屋局局长何永贤。知情人士透露，今天「早祷会」有提及，独立委员会仍在调查宏福苑火灾起因，真相尚待查出，而独立委员会的职权范围已清晰列明，要查找各环节问题的相关责任，因此政府采取任何行动都必须建基于事实，这样才对各方面公平，现阶段任何关于官员因大火而问责下台的说法，似乎都是揣测。

不涉大火相关官员 「另有政治考虑及决定」

不过有消息人士指出，不涉及大火相关的政治委任官员，则有可能另有政治考虑和决定。有政圈中人指，李家超现届任期不足一年半， 若然今次人事调整的消息属实，显示他冲劲十足、敢于用人，有变革决心。

笔者早于上星期陆续收到不同消息来源透露，高官人事变动涉及多人，包括独立委员会调查出炉后、需被问责的官员，预料前后至少有3名官员会被撤换。政府对上一次高层人事变动是2024年12月，时任运输及物流局局长林世雄、文化体育及旅游局局长杨润雄被免职，分别由陈美宝及罗淑佩接任。

传一名副司长「落马」

李家超去年6月上任3周年前夕，曾被问到任内会否再换人，他当时称目前满意所有司局长表现，亦符合他的要求。不过「政治一日都嫌长」，李家超半年后再有换人计划，特别是大埔宏福苑世纪火灾后，政府班子是否换人一直受大众关注。李家超多次强调会「问责到底」，任何人如须负上责任，「无论是政府或非政府人员，无论是基层或高层，都会按事实追责惩处。」

本届政府架构增至「六司十五局」，包括新增3名副司长，消息透露今次人事变动，亦可能包括一名副司长会落马，预料接任人选很大机会由内部晋升。

高官人事调整须考虑众多因素，包括司局长的接任人选、现时是否有合适的常任秘书长或副局长顶上，以至未来施政方向及重点等，因此今次「官场音乐椅」转动，势牵一发而动全身，同时也缔造更多「向上流动」机会。

聂风